Беглов призвал родителей не ломиться на линейки 1 сентября. С утра губернатора провожали в Белоруссию

Губернатор Петербурга Александр Беглов 27 августа появился в вечернем эфире телеканала «Россия 24», где рассказал о готовности школ к 1 сентября. На линейках он хотел бы видеть по одному родителю на ребенка.



Как заявил Беглов, все 687 школ готовы к началу учебного года; туда пойдут 530 тысяч детей, из них — 62 тысячи в первый класс. Говоря о том, что школьные линейки пройдут только в 1-х и 11-х классах, губернатор обратился к родителям: «Я бы попросил не всех приходить на эти линейки первоклассников, а только по одному. Потому что обстановка непростая, и нам бы не хотелось, чтобы были какие-то проблемы. Тем более Роспотребнадзор с этим условием разрешил проводить линейки».

