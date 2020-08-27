Беглов призвал родителей не ломиться на линейки 1 сентября. С утра губернатора провожали в Белоруссию
Губернатор Петербурга Александр Беглов 27 августа появился в вечернем эфире телеканала «Россия 24», где рассказал о готовности школ к 1 сентября. На линейках он хотел бы видеть по одному родителю на ребенка.
Как заявил Беглов, все 687 школ готовы к началу учебного года; туда пойдут 530 тысяч детей, из них — 62 тысячи в первый класс. Говоря о том, что школьные линейки пройдут только в 1-х и 11-х классах, губернатор обратился к родителям: «Я бы попросил не всех приходить на эти линейки первоклассников, а только по одному. Потому что обстановка непростая, и нам бы не хотелось, чтобы были какие-то проблемы. Тем более Роспотребнадзор с этим условием разрешил проводить линейки».
В целом, по словам Беглова, на входе в школу будет проверяться температура; создадут условия для того, чтобы дети не перемещались между классами, за каждым классом закрепят кабинет; будут работать продленки. Все ученики начальной школы будут получать бесплатные горячие обеды, а классные руководители — региональные и федеральные надбавки к зарплате по 5 тысяч рублей каждая.
Постоянные читатели «Фонтанки» обратят внимание, что ничего особенно нового губернатор не сказал. Скорее интересен сам факт появления Беглова в телеэфире. Он не появлялся на публике и не проводил правительственных совещаний на этой неделе, в связи с чем возникло много слухов о его служебных перспективах. В частности, утром 27 августа ряд телеграм-каналов сообщил, что Беглову могут предложить должность госсекретаря Союзного государства РФ и Белоруссии. Врио губернатора после этого, якобы, станет вице-губернатор Максим Соколов или глава «Газпрома» Алексей Миллер. В Смольном эту информацию не подтверждают.