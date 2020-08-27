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27.08.2020 19:09
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Телеграм-каналы «потеряли» Беглова и нашли ему новое место работы. Живого губернатора обещают показать вечером на телеканале «Россия»

27 августа сразу несколько политических телеграм-каналов сообщили о «пропаже» из публичного пространства губернатора Петербурга Александра Беглова и даже нашли этому объяснение — якобы тот может в ближайшее время объявить об отставке.

«Александр Беглов уже несколько дней не появляется на публике», — сообщила «Ротонда» со ссылкой на коллег губернатора. По версии телеграм-канала «Мастер Пера», губернатор готовится к встрече с Владимиром Путиным, поэтому находится на самоизоляции. По мнению авторов канала, на этой встрече Беглову могут предложить новое место работы — должность госсекретаря Союзного государства РФ и Белоруссии. Врио губернатора после этого, якобы, станет вице-губернатор Максим Соколов или глава "Газпрома" Алексей Миллер. Телеграм-канал «Протопроедр» сообщил, что об отставке Беглова якобы готовятся объявить в четверг, 27 августа.

Пресс-секретарь губернатора Инна Карпушина заявила «Коммерсанту», что «не считает возможным участвовать в интерпретации предположений». Однако ближе к вечеру Александра Беглова «нашел» телеграм-канал «Натанзон», который ведёт ведущий телеканала «Россия 24». «Все в порядке, все хорошо», — говорит губернатор в коротком ролике. Интервью с главой города обещают показать в 20.30 в программе «Пятая студия». Правда, когда оно было снято, не уточняется.

По информации источников «Фонтанки», близких к Смольному, глава Северной столицы действительно в последние несколько дней был в командировке. По словам одного из собеседников издания, Александр Беглов мог встречаться с Владимиром Путиным 26 августа. Но повестка встречи была «позитивная». Другие источники говорят, что встреча возможна в ближайшее время, но разговор пойдет не о карьерных изменениях.

Предыдущего губернатора Петербурга Георгия Полтавченко «отправляли» в отставку с 2014 года. Слухи о его уходе из Смольного появлялись с частотой примерно раз в год.

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Комментарии (17)

sextan
Последние два губернатора доказали, что город может длительное время обходиться вообще без губернаторов. Правда, на пользу городу это не идет, мы отстаем в развитии.
alex-un
Руки прочь от нашего Беглова!
efela
Они столько сил потратили, чтобы запихнуть это чудо в губернаторское кресло, а тут бац: "алло, мы ищем таланты".
Кто будет следующим для нас подарочком? Гложут смутные сомнения, что новое ВРИО будет лучше предыдущего.
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