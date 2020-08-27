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27.08.2020 19:39
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В Купчино «Тойота» не уступила дорогу «Фольксвагену» и врезалась в павильон остановки. Придавило пенсионерку

В тяжелом состоянии в больницу была доставлена петербурженка, которая ждала транспорт на автобусной остановке. В нее врезалась машина.

Как сообщает региональное управление ГИБДД, «Тойота» разворачивалась у 36-го дома по улице Салова около половины седьмого вечера 27 августа. 27-летний водитель не уступил дорогу 36-летнему мужчине на «Фольксвагене».

Из-за столкновения «Тойота» врезалась в остановочный павильон, у которого стояла 60-летняя женщина. По словам очевидцев, ее зажало между бампером машины и конструкцией остановки. Она получила многочисленные травмы и госпитализирована в тяжелом состоянии.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

Ольга Павлова
Из-за двух дебилоидов, которым яйца жмут, пострадал ни в чём неповинный человек! Когда же уже яйца секатором начнут отрихтовывать таким мерзотам?
sektor7
Тойота мечта идиота
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