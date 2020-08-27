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27.08.2020 17:41
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Съемки телефильма «Знахарь» перекроют движение в районе Биржевой площади

В выходные, 29 и 30 августа, в Петербурге перекроют движение и запретят парковку в районе стрелки Васильевского острова. ООО «Лига фильм» будет снимать там телевизионный фильм «Знахарь».

Как сообщает 27 августа пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга, с 18:00 29 августа до 9:00 30 августа будет перекрыто движение по Биржевой площади и Тифлисскому переулку от Тифлисской улицы до Биржевого проезда.

Кроме того, с 00:00 до 18:00 29 августа в Биржевом проезде от набережной Макарова до Менделеевской линии и вдоль дома 4 по Биржевой площади, а также в Тифлисском переулке от Тифлисской улицы до Биржевого проезда будет запрещена остановка транспорта.

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