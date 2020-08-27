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27.08.2020 12:27
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Их в окно, они — в дверь. На Васильевском острове пробили исторический фасад — соседи возмущены, район спокоен, КГИОП удивлен

На 5-й линии Васильевского острова жители исторического дома борются за сохранность фасада. Собственник квартиры на первом этаже решил, что вместо окна ему вполне пригодится дверной проем.

«На 5 линии В.О., д. 22, собственник кв. № 1 без согласования с остальными жильцами в течение 19.08–20.08.2020 года произвела демонтаж оконного блока, разрушение подоконного пространства фасадной, ограждающей стены, с последующим устройством дверного проема», — сообщили в группе «ВКонтакте» «Живем на Васильевском острове».

Как рассказали «Фонтанке» жители дома, переустройство жилого помещения в нежилое было начато еще прежним собственником квартиры в 2016 году. В группе выложено также заявление в администрацию района, которое подписано собственниками жилья: в нем они утверждают, что представленный тогда протокол общего собрания не подписывали, да и самого собрания не было.

Фото: Елена Ананьева
Фото: Елена Ананьева
Фото: Елена Ананьева

С конца 2019 года владельцем стала Татьяна Осипова. Ее соседи настаивают, что замена оконного проема на дверной нарушает Жилищный кодекс, так как ограждающие несущие конструкции дома входят в состав общего имущества и изменение конструктивных особенностей внешних стен затрагивает права и интересы всех собственников жилья. Помимо администрации, они также обратились в прокуратуру.

В администрации «Фонтанке» дали справку по поводу этой ситуации. Согласно ей, дом не является памятником и не находится под охраной КГИОП. Там подтвердили, что распоряжением района помещение переведено в нежилое под магазин промышленных товаров еще в 2016 году. Тогда же межведомственная комиссия согласовала и проект перепланировки с устройством изолированного входа; этот отдельный вход был согласован с КГА еще в 2015-м. Ссылается район и на тот самый протокол общего собрания, согласно которому 73 % собственников заочно проголосовали за дверной проем вместо оконного и изменение режима использования земельного участка. Проверять подлинность протоколов не входит в полномочия администрации. При этом процедура перевода в нежилое помещение до сих пор не завершена, так как собственник не обращался в приемочную комиссию с заявлением о выполнении работ и пакетом необходимых документов.

В КГИОП подтвердили, что дом объектом культурного наследия не является, но относится к числу исторических зданий. «В соответствии с действующим законодательством, работы, связанные с локальными изменениями фасадов исторических зданий, должны проводиться в том числе на основании заключения регионального органа охраны памятников, — подчеркнули там. — До настоящего времени какая-либо документация по вопросу устройства двери на фасаде здания по адресу: 5-я линия В.О., д. 22, в КГИОП не поступала. КГИОП организованы мероприятия, направленные на определение соответствия проведенных работ требованиям законодательства, а также на установление правообладателя объекта и производителя работ для принятия мер административного реагирования».

Дом архитектора А. К. Бруни был построен в 1868–1869 годах. В 1876 году по желанию новой владельцы княгини Мещерской был надстроен 4-й этаж.

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Комментарии (9)

Andrey Khitrov
Дама покупала квартиру, магазин или "ситуацию" ? Изначально дом жилой, проектом магазин в нем не был предусмотрен ? Тогда, если жильцы не хотят видеть в доме коммерцию , они должны обратиться в суд с административным иском на администрацию района о признании решения о переводе жилого помещения в нежилое -незаконным. Если администрации не удастся доказать , что бывшая квартира была законно признана не пригодной для проживания и поэтому переведена в нежилой фонд - будет еще один собственник жилья. Если администраци докажет в суде обратное, жильцы уже могут оспаривать решение администрации о согласовании работ по приспособлению нежилого помещения под новые цели. КГИОП , как и КГА осуществляют контроль за внешним видом фасада. Как правило они верят "экспертному сообществу". А в экспертное сообщесто - такие "выдумщики". Стоял дом с окном 100 лет, следующие 100 лет с дверью постоит. Последний пример: дом на наб. реки Фонтанки , напротив Летнего сада. "Санкт-Петербург не Суздаль".
spb7771250
Это называется беспредел. Он точно коррупционен через администрацию, там где разрешение выдавали по поддельному протоколу общего собрания.
mynine
Как обычно, древняя российская проблема - суровость законов компенсируется необязательностью их исполнения.

Формально запрещено почти все. Из-за дурацкой идеи "как бы чего не вышло". Что мешает честным людям делать жилье комфортнее и лучше.

Но некоторое количество денег или связи решают любую проблему.
И это позволяет нечистым на руку творить любое безобразие.

Страна заточена на жуликов. Им здесь вольготно.
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