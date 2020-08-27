Их в окно, они — в дверь. На Васильевском острове пробили исторический фасад — соседи возмущены, район спокоен, КГИОП удивлен
На 5-й линии Васильевского острова жители исторического дома борются за сохранность фасада. Собственник квартиры на первом этаже решил, что вместо окна ему вполне пригодится дверной проем.
«На 5 линии В.О.,
Как рассказали «Фонтанке» жители дома, переустройство жилого помещения в нежилое было начато еще прежним собственником квартиры в 2016 году. В группе выложено также заявление в администрацию района, которое подписано собственниками жилья: в нем они утверждают, что представленный тогда протокол общего собрания не подписывали, да и самого собрания не было.
С конца 2019 года владельцем стала Татьяна Осипова. Ее соседи настаивают, что замена оконного проема на дверной нарушает Жилищный кодекс, так как ограждающие несущие конструкции дома входят в состав общего имущества и изменение конструктивных особенностей внешних стен затрагивает права и интересы всех собственников жилья. Помимо администрации, они также обратились в прокуратуру.
В администрации «Фонтанке» дали справку по поводу этой ситуации. Согласно ей, дом не является памятником и не находится под охраной КГИОП. Там подтвердили, что распоряжением района помещение переведено в нежилое под магазин промышленных товаров еще в 2016 году. Тогда же межведомственная комиссия согласовала и проект перепланировки с устройством изолированного входа; этот отдельный вход был согласован с КГА еще в 2015-м. Ссылается район и на тот самый протокол общего собрания, согласно которому
В КГИОП подтвердили, что дом объектом культурного наследия не является, но относится к числу исторических зданий. «В соответствии с действующим законодательством, работы, связанные с локальными изменениями фасадов исторических зданий, должны проводиться в том числе на основании заключения регионального органа охраны памятников, — подчеркнули там. — До настоящего времени какая-либо документация по вопросу устройства двери на фасаде здания по адресу: 5-я линия В.О.,
Дом архитектора