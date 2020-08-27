Как рассказали «Фонтанке» жители дома, переустройство жилого помещения в нежилое было начато еще прежним собственником квартиры в 2016 году. В группе выложено также заявление в администрацию района, которое подписано собственниками жилья: в нем они утверждают, что представленный тогда протокол общего собрания не подписывали, да и самого собрания не было.

С конца 2019 года владельцем стала Татьяна Осипова. Ее соседи настаивают, что замена оконного проема на дверной нарушает Жилищный кодекс, так как ограждающие несущие конструкции дома входят в состав общего имущества и изменение конструктивных особенностей внешних стен затрагивает права и интересы всех собственников жилья. Помимо администрации, они также обратились в прокуратуру.