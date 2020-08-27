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27.08.2020 09:15
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Когда родители не объяснили. Видеорегистратор снял, как на Крыленко мальчик на самокате сам поехал под машину

Инцидент в Невском районе Санкт-Петербурга чуть не обернулся трагедией.

Запись видеорегистратора появилась в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» в ночь на 27 августа. Сам инцидент, по словам автора поста, случился 26 августа около 14:30 на пересечении Искровского проспекта и улицы Крыленко. Маленький ребёнок на самокате внезапно выехал прямо на перекрёсток в нескольких метрах от пешеходного перехода, у водителя просто не было времени что-то предпринять. «Чудом все обошлось, у пацана реакция оказалась лучше воспитания», — отмечает автор.

«Пожалуйста, объясняйте детям, что дорога — это смертельная опасность», — просит автомобилист.

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Комментарии (6)

Noisymouse
Мама-папа где? Мальчишка-то маленький, лет 6-7. Неправильный заголовок - надо "когда родителям не объяснили".
Korzen
Вот что бесит в подобных репортажах, так это замазывание блуром детских лиц, но вот нагрела этот закон, смысл в чём?
Olen
Ещё остался кто-то против телесного наказания детей?
Хотя наверное надо начать с порки его родителей.
Лучше пусть будут все выпоротые, но живые.
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