Когда родители не объяснили. Видеорегистратор снял, как на Крыленко мальчик на самокате сам поехал под машину
Инцидент в Невском районе Санкт-Петербурга чуть не обернулся трагедией.
Запись видеорегистратора появилась в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» в ночь на 27 августа. Сам инцидент, по словам автора поста, случился 26 августа около 14:30 на пересечении Искровского проспекта и улицы Крыленко. Маленький ребёнок на самокате внезапно выехал прямо на перекрёсток в нескольких метрах от пешеходного перехода, у водителя просто не было времени что-то предпринять. «Чудом все обошлось, у пацана реакция оказалась лучше воспитания», — отмечает автор.
«Пожалуйста, объясняйте детям, что дорога — это смертельная опасность», — просит автомобилист.