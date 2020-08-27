FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+15°C/Завтра: +15
75.54р89.23р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
27.08.2020 07:07
3
Печать

В Сеть попали данные банковских карт 55 тысяч россиян, которые использовали сервис для доставки товаров из Китая

Банк России и Visa предупредили кредитные организации об утечке персональных данных 55 тысяч клиентов банков. Об этом 27 августа сообщает РБК со ссылкой на источники.

По данным издания, в открытый доступ попали данные пользователей сервиса Joom, специализирующегося на доставках китайских товаров. В Сети для скачивания доступны базы, в которых содержатся десять из шестнадцати цифр номера банковской карты, срок ее действия, наименование банка и платежной системы, а также личные данные владельца и его контакты, включая ФИО и адрес проживания.

В Joom подтвердили утечку информации, но не смогли назвать точное количество пользователей, чьи данные оказались в открытом доступе. По словам представителя компании, инцидент произошел еще в марте, после чего Joom разорвал отношения с контрагентом, к ресурсам которого получили доступ злоумышленники. Компания добавила, что изучает опубликованную базу и анализирует ее достоверность.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

Vurgagain
Ты главное сканируй, сканируй, сканируй....
lsv.spb
10 цифр - ни о чём.
Мимопрохожу
А вот интересно, это данные тех, кто просто совершал покупки, или тех, кто сохранял данные карты на сайте магазина? Меня обычно вторая опция как раз настораживает.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний