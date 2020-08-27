В Сеть попали данные банковских карт 55 тысяч россиян, которые использовали сервис для доставки товаров из Китая

Банк России и Visa предупредили кредитные организации об утечке персональных данных 55 тысяч клиентов банков. Об этом 27 августа сообщает РБК со ссылкой на источники.

По данным издания, в открытый доступ попали данные пользователей сервиса Joom, специализирующегося на доставках китайских товаров. В Сети для скачивания доступны базы, в которых содержатся десять из шестнадцати цифр номера банковской карты, срок ее действия, наименование банка и платежной системы, а также личные данные владельца и его контакты, включая ФИО и адрес проживания.