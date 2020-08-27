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27.08.2020 00:25
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Еврокомиссар Хоган увольняется после визита в гольф-клуб с нарушением коронавирусных правил

Еврокомиссар по торговле Фил Хоган уходит со своего поста из-за скандала с нарушением коронавирусных ограничений. Об этом 26 августа сообщает Reuters со ссылкой на самого политика.

«Становилось все более очевидным, что споры по поводу моего недавнего визита в Ирландию отвлекают меня от моей работы в качестве комиссара ЕС и подрывают мою работу в ближайшие месяцы», - говорится в заявлении Хогана.

19 августа еврокомиссар посетил гала-ужин гольф-клуба в Клифдене в Ирландии, на котором присутствовали более 80 гостей. Их количество, а также продолжительность мероприятия нарушали установленные из-за коронавируса ограничения.

Изначально еврокомиссар увольняться не собирался, а только принес извинения. После этого ирландские СМИ сообщили, что гала-ужином политик не ограничился — в частности, он съездил в графство Килдэр (в нем действует строгий карантин). Там его еще и остановила полиция за разговор по телефону за рулем автомобиля. Ведущие политики Ирландии заявили, что «потеряли доверие» к Хогану.

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Комментарии (1)

kоt-obormot
А что, такое возможно?
Да не - такого быть не может!
- Какой дурак с такой хлебной должности добровольной уйдет?
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