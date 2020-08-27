Еврокомиссар Хоган увольняется после визита в гольф-клуб с нарушением коронавирусных правил

Еврокомиссар по торговле Фил Хоган уходит со своего поста из-за скандала с нарушением коронавирусных ограничений. Об этом 26 августа сообщает Reuters со ссылкой на самого политика.



«Становилось все более очевидным, что споры по поводу моего недавнего визита в Ирландию отвлекают меня от моей работы в качестве комиссара ЕС и подрывают мою работу в ближайшие месяцы», - говорится в заявлении Хогана.



19 августа еврокомиссар посетил гала-ужин гольф-клуба в Клифдене в Ирландии, на котором присутствовали более 80 гостей. Их количество, а также продолжительность мероприятия нарушали установленные из-за коронавируса ограничения.

