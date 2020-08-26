США вводят санкции против российских НИИ, в которых разрабатывали вакцину от коронавируса и, возможно, «Новичок»
Министерство торговли США с 27 августа вводит санкции в отношении трех российских научно-исследовательских институтов из-за подозрений в работе над химическим и биологическим оружием. Об этом сообщили 26 августа в Бюро по вопросам промышленности и безопасности (подчиняется Минторгу).
Ограничения вводят в отношении следующих НИИ: 33-й Центральный научно-исследовательский испытательный институт Минобороны России в Саратовской области; 48-й Центральный НИИ Минобороны в Сергиевом Посаде и его филиалы в Кирове и Екатеринбурге; Государственный НИИ органической химии и технологии (ФГУП «ГосНИИОХТ»), подведомственный Минпромторгу.
Как утверждали британские СМИ и один из разработчиков «Новичка» Вил Мирзаянов, это нервно-паралитическое вещество разрабатывали в филиале ГосНИИОХТ в Шиханах Саратовской области. Российские власти это отрицали. Там же базируется 33-й ЦНИИ Минобороны.
48-й ЦНИИ Минобороны принимал участие в разработке российской вакцины от коронавируса вместе с Центром имени Гамалеи.