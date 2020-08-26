Международный «Букер» получила писатель, говорящая о себе в неопределенном роде

Объявлен лауреат международной Букеровской премии — им стала Марика Лукас Рейневелд. Автору родом из Нидерландов — 29 лет, и это самый молодой победитель в истории награды.



О писательском феномене Рейневелд в мире говорят уже давно. Весной о номинанте написала The Guardian. В статье было указано, что Марика идентифицирует себя как мужчину и использует местоимение «они» (they/them — в английском уже устоявшаяся формулировка, употребляемая при желании не акцентировать гендерную принадлежность человека — прим.ред.).

