Международный «Букер» получила писатель, говорящая о себе в неопределенном роде
Congratulations to the #InternationalBooker2020 winner The Discomfort of Evening, by author @mariek1991 and translated from Dutch by @m_hutchison. https://t.co/hSx0SCcxN6@faberbooks #TranslatedFiction #TheDiscomfortofEvening #MariekeLucasRijneveld #MicheleHutchison pic.twitter.com/BYt9OYwMfi— The Booker Prizes (@TheBookerPrizes) August 26, 2020
Объявлен лауреат международной Букеровской премии — им стала Марика Лукас Рейневелд. Автору родом из Нидерландов — 29 лет, и это самый молодой победитель в истории награды.
О писательском феномене Рейневелд в мире говорят уже давно. Весной о номинанте написала The Guardian. В статье было указано, что Марика идентифицирует себя как мужчину и использует местоимение «они» (they/them — в английском уже устоявшаяся формулировка, употребляемая при желании не акцентировать гендерную принадлежность человека — прим.ред.).
Книга Рейневелд, награду за которую писатель разделит с переводчиком Мишель Хатчисон, называется The Discomfort of Evening (возможный перевод — «Неловкость вечера»). Это история девочки и ее религиозной провинциальной семьи, потрясенной смертью брата. Во многом история была вдохновлена реальной ситуацией в жизни Марики.
«Сочетающее обезоруживающую новую чувственность с переводом исключительной чувствительности, The Discomfort Of Evening — это нежное воспоминание о детстве, зажатом между стыдом и спасением, это абсолютно заслуженный лауреат Международной Букеровской премии 2020 года», — цитирует Evening Express председателя жюри премии Теда Ходжкинсона.
Сумма награды составляет 50 тысяч фунтов (около 5 миллионов рублей).
«Фонтанка.ру»