Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям предлагает ввести в России штрафы в размере 1–1,5 % от годового оборота социальных сетей за неудаление «деструктивного контента», суицидальных групп и пропаганду криминальных субкультур. Соответствующая инициатива направлена в рабочую группу Совета Федерации по науке, образованию и культуре. Об этом государственному агентству ТАСС в среду, 26 августа, рассказала директор центра, член рабочей группы сенаторов Екатерина Мизулина.

«Мы предлагаем установить такие штрафы, которые действуют сейчас в антимонопольном законодательстве, то есть в зависимости от годового оборота компании. Мы предлагали установить порядка 1–1,5 % от годового оборота компании, чтобы эти штрафы были достаточно крупными и ощутимыми для площадок», — заявила Мизулина-младшая.



Общественница утверждает, что предлагаемый «метод экономического воздействия», который работает в некоторых странах, «достаточно эффективен».

«Недавно такой же закон приняла Турция, очень активно во Франции идут попытки принять такой закон, в Германии он работает, там штрафы вплоть до €50 млн для социальных сетей», — добавила бывший руководитель «Лиги безопасного Интернета». Ранее ЛБИ была интегрирована в Центр помощи пропавшим и пострадавшим детям.



Директор Лиги Безопасного Интернетаи Екатерина Мизулина



Фото: ligainternet.ru

Мизулина уточнила, что рабочая группа Совета Федерации готовит законопроект о введении дополнительной обязанности для социальных сетей по пресечению распространения «деструктивного контента». Соцсети обяжут заниматься самоцензурой, то есть самостоятельно выявлять контент, удалять его, а также оперативно реагировать на жалобы пользователей, силовиков и чиновников. Соцсети будут обязаны предоставлять отчёты о проделанной работе, объяснила директор Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям.

По данным борцов за безопасность сетевого контента для подростков, сегодня под влиянием «деструктивного контента» в Рунете находится 39,2 млн аккаунтов пользователей в соцсетях, среди которых 7 млн аккаунтов подростков, отмечает ТАСС.



«Выручка социальных сетей в России — это десятки миллиардов рублей. У «ВКонтакте» и «Одноклассников» эти цифры исчисляются 30–35 млрд ежегодно. Соответственно сумма штрафов может достигать 300 миллионов. Сама по себе идея не так уж плоха. Главное, чтобы, как это у нас бывает, под это не подвели ничего другого, что будет использоваться в качестве инструментов давления на бизнес», — комментирует «Фонтанке» идею Екатерины Мизулиной гендиректор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.

Официальная выручка «ВКонтакте» за 2019 год, по данным СПАРК, составила 22,63 млрд рублей, что больше на 17 % , чем годом ранее. Однако с 2019 года Mail.ru Group перераспределила сегменты, по которым раскрывает финпоказатели, — в частности, перестала раскрывать абсолютные показатели «ВКонтакте».

