Планам штрафовать нарушающих ПДД иностранцев «подкрутили» масштаб

Министерство внутренних дел переписало план по «обеспечению неотвратимости наказания» для иностранцев, нарушающих ПДД в России. Под нажимом Минфина и Минтранса ведомство отказалось от идей увеличить штат и сделать на границах пункты с камерами и терминалами для оплаты штрафов.

Как сообщает 26 августа «КоммерсантЪ», в новой редакции документ по-прежнему предполагает принятие закона, который обяжет иностранных перевозчиков и граждан оплачивать штрафы за нарушения ПДД до выезда с территории России, иначе машину поместят на штрафстоянку. Контролировать уплату штрафов должны будут ФТС и Ространснадзор. Однако от нескольких мер, указанных в первоначальном плане, МВД пришлось отказаться.

Так, в ведомстве хотели разместить на границах со странами ЕврАзЭС посты с камерами для проверки госномеров машин, стоянками и терминалами для оплаты штрафов. Однако в Минтрансе заявили, что такой возможности нет. В итоге план скорректировали, оставив только камеры на подъездах к границам со странами ЕврАзЭС. К этой работе предполагается подключить ГК «Автодор» и Росавтодор. Также в МВД предлагали увеличить численность сотрудников полиции и Ространснадзора, в зоне обслуживания которых будут находиться новые пункты контроля. В этом случае уже Минфин настоял на том, чтобы обошлись без увеличения штата. Помимо этого планировалось наладить автоматический обмен информацией между МВД и ФТС и «оптимизировать сбор данных» о пересекающих границу машинах, зарегистрированных в других странах. Например, когда водитель из Польши едет в Россию через Белоруссию. Сейчас данные о таких водителях собираются только на белорусско-польской границе, и ГИБДД не имеет к ним доступа. В ФТС выступили против этой меры, поскольку это технически сложно, отмечает издание. И этот пункт тоже был исключен из плана, а сведения об иностранных автовладельцах планируется получать из системы «Зеленая карта».