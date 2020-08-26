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26.08.2020 12:44
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РПЦ будет искать прихожан среди папуасов

Русская православная церковь отныне будет проповедовать среди жителей Папуа — Новой Гвинеи и Восточного Тимора. Решение принято на заседании Священного синода РПЦ, сообщает официальный сайт Московского патриархата.

«На заседании было принято решение о включении в сферу пастырской ответственности Сингапурской епархии государств Восточный Тимор и Папуа — Новая Гвинея», — сказано в официальном отчёте о прошедшем заседании Синода, который опубликован 26 августа.

Сингапурская епархия была создана в феврале 2019 года. Её возглавляет митрополит Сингапурский и Юго-Восточно-Азиатский Сергий (Николай Чашин).

Вл. Сергий
Вл. СергийФото: Православной церкви в Таиланде

Азиатский экзархат РПЦ был учрежден в конце 2018 года в ответ на действия Константинополя на Украине, когда была создана параллельная церковная структура, напоминает «Интерфакс» и делает вывод, что «миссия РПЦ среди папуасов станет отголоском событий на Украине», ведь «до этого в православном мире негласно считалось, что Константинопольский патриархат имеет право на попечение над всеми православными в диаспоре».

Обе новые для православных священников страны до сих пор не были объектом интереса православных миссионеров. Восточный Тимор считается одной из двух «католических стран» Азии наряду с Филиппинами. Католики составляют порядка 98% жителей островного государства, 1% — протестанты, ещё 1 % — мусульмане.

В Папуа — Новой Гвинее христианами себя называют 96% жителей. Около четверти папуасов — католики, пятая часть — лютеране. Кроме того, на этой островной земле в юго-западной части Тихого океана есть адвентисты, англикане и пятидесятники. При этом многие папуасы совмещают христианскую веру с традиционными верованиями коренных народов, отмечает «Интерфакс».

Ранее в азиатский экзархат РПЦ были включены КНДР, Южная Корея, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Филиппины и Таиланд.

Вл. Сергий
Вл. СергийФото: Православной церкви в Таиланде

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Комментарии (3)

f0ntan
В ответ на действия Константинопольского патриарха на Украине Московский патриарх лезет на территорию Константинопольского в Юго-Восточной Азии. Митрополиты РПЦ будут силой отвоёвывать действующие православные храмы в Тиморе и Новой Гвинее у Константинопольского патриархата?
Vahmistroff
А как бы Гундяева туда переселить? Думаю, можно даже вместе с его Мерседесом и наручными часами.
Sibir_5e4d67bbb7aea
пингвины в Антарктиде ещё атеисты?
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