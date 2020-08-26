РПЦ будет искать прихожан среди папуасов

Сингапурская епархия была создана в феврале 2019 года. Её возглавляет митрополит Сингапурский и Юго-Восточно-Азиатский Сергий (Николай Чашин).

«На заседании было принято решение о включении в сферу пастырской ответственности Сингапурской епархии государств Восточный Тимор и Папуа — Новая Гвинея», — сказано в официальном отчёте о прошедшем заседании Синода, который опубликован 26 августа.

Азиатский экзархат РПЦ был учрежден в конце 2018 года в ответ на действия Константинополя на Украине, когда была создана параллельная церковная структура, напоминает «Интерфакс» и делает вывод, что «миссия РПЦ среди папуасов станет отголоском событий на Украине», ведь «до этого в православном мире негласно считалось, что Константинопольский патриархат имеет право на попечение над всеми православными в диаспоре».



Обе новые для православных священников страны до сих пор не были объектом интереса православных миссионеров. Восточный Тимор считается одной из двух «католических стран» Азии наряду с Филиппинами. Католики составляют порядка 98% жителей островного государства, 1% — протестанты, ещё 1 % — мусульмане.



В Папуа — Новой Гвинее христианами себя называют 96% жителей. Около четверти папуасов — католики, пятая часть — лютеране. Кроме того, на этой островной земле в юго-западной части Тихого океана есть адвентисты, англикане и пятидесятники. При этом многие папуасы совмещают христианскую веру с традиционными верованиями коренных народов, отмечает «Интерфакс».

