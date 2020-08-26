Топ-менеджеров госкомпаний могут приравнять к должностным лицам. Это упростит возбуждение уголовных дел
Правительство решило приравнять менеджеров госкомпаний к должностным лицам. Поправки внесут и в Уголовный кодекс.
«Законопроект с текстом этих поправок был внесен в Государственную думу 25 августа. После его принятия должностными лицами будут считаться руководители всех компаний, в которых государство имеет контрольный пакет или контролируется государством», — сообщает 26 августа издание «Ведомости».
Изменения собираются внести в две статьи Уголовного кодекса РФ: 201 (злоупотребление полномочиями — касается коммерческих организаций) и 285 (злоупотребление должностными полномочиями — касается государственных организаций).
В пояснительной записке к законопроекту указывается, что менеджеры госкомпаний сейчас «не являются субъектами таких преступлений, как злоупотребление должностными полномочиями, получение взятки, служебный подлог, халатность». Поправки позволят это изменить.