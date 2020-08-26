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26.08.2020 12:22
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Топ-менеджеров госкомпаний могут приравнять к должностным лицам. Это упростит возбуждение уголовных дел

Правительство решило приравнять менеджеров госкомпаний к должностным лицам. Поправки внесут и в Уголовный кодекс.

«Законопроект с текстом этих поправок был внесен в Государственную думу 25 августа. После его принятия должностными лицами будут считаться руководители всех компаний, в которых государство имеет контрольный пакет или контролируется государством», — сообщает 26 августа издание «Ведомости».

Изменения собираются внести в две статьи Уголовного кодекса РФ: 201 (злоупотребление полномочиями — касается коммерческих организаций) и 285 (злоупотребление должностными полномочиями — касается государственных организаций).

В пояснительной записке к законопроекту указывается, что менеджеры госкомпаний сейчас «не являются субъектами таких преступлений, как злоупотребление должностными полномочиями, получение взятки, служебный подлог, халатность». Поправки позволят это изменить.

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Комментарии (4)

lexus
Наконец-то. Сильное государство важнее простому человеку, чем Топ-менеджеру, потому так и сложно его сделать, сопротивление на всех эшелонах.
HomerMP
В современной России правоохранительным органам очень трудно возбуждать уголовные дела и с этим, несомненно, нужно бороться в первую очередь. Всю власть ФСБ, СК и МВД, товарищи!
hayalci33
Это надо было сделать очень давно. Ибо совсем страх потеряли.
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