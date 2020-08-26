Петербург занял 35-е место в списке российских регионов с самым загрязненным воздухом

Самый загрязненный воздух в России находится в регионах, в которых расположены крупнейшие промышленные предприятия. В список вошли Красноярский край, Кемеровская область, Ханты-Мансийский автономный округ Свердловская область, ЯНАО, Иркутская область и Башкортостан. Об этом 26 августа сообщает РБК со ссылкой на отчет аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.



Кроме того, в список вошли Челябинская и Оренбургская области. Москва заняла 16-е место в списке, а Санкт-Петербург — 35-е место.

