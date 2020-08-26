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26.08.2020 09:05
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Петербург занял 35-е место в списке российских регионов с самым загрязненным воздухом

Самый загрязненный воздух в России находится в регионах, в которых расположены крупнейшие промышленные предприятия. В список вошли Красноярский край, Кемеровская область, Ханты-Мансийский автономный округ Свердловская область, ЯНАО, Иркутская область и Башкортостан. Об этом 26 августа сообщает РБК со ссылкой на отчет аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Кроме того, в список вошли Челябинская и Оренбургская области. Москва заняла 16-е место в списке, а Санкт-Петербург — 35-е место.

По данным издания, в прошлому году российские предприятия и транспорт выбросили в воздух около 22,7 миллиона тонн загрязняющих веществ, из которых 75 процентов относится к предприятиям, а остальное производят автомобили. Для примера: в Москве выбросы составили 410 тысяч тонн, а в Петербурге эта цифра вдвое меньше — 202 тысячи тонн.

На одного жителя страны в среднем пришлось около 155 кг вредных выбросов в год. В зависимости от региона эта цифра составляет от 23 кг до 1,6 тонны.

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Комментарии (6)

А все недовольные переезжают в сша, там говорят воздух лучше. 😂
Pilot_Danik
На весь город пылят с зольной и у Орловского карьера
wagna
Жду преждложений, что будем делать?
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