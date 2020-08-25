FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+15°C/Завтра: +16
74.51р88.06р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
25.08.2020 20:59
0
Печать

Антонио Бандерас показал, как выиграл бой с коронавирусом

Испанский актёр, режиссёр, продюсер и певец победил коронавирус. О своём излечении Антонио Бандерас рассказал в Instagram 25 августа, выложив эффектное смонтированное фото, где он пинает коронавирусы, словно мячи.

«После 21 дня самоизоляции я могу сказать, что поборол инфекцию COVID-19. Я вылечился. Мои мысли обращаются к тем, кто этого не сделал, и к тем, кому было хуже, чем мне. Мужества всем, кто находится в эпицентре боя», - написал актёр.

Ранее, 10 августа, Бандерас сообщил, что вынужден праздновать своё 60-летие в самоизоляции из-за положительного теста на COVID-19, и пожаловался на усталость.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний