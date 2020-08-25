Испанский актёр, режиссёр, продюсер и певец победил коронавирус. О своём излечении Антонио Бандерас рассказал в Instagram 25 августа, выложив эффектное смонтированное фото, где он пинает коронавирусы, словно мячи.
«После 21 дня самоизоляции я могу сказать, что поборол инфекцию COVID-19. Я вылечился. Мои мысли обращаются к тем, кто этого не сделал, и к тем, кому было хуже, чем мне. Мужества всем, кто находится в эпицентре боя», - написал актёр.
Ранее, 10 августа, Бандерас сообщил, что вынужден праздновать своё 60-летие в самоизоляции из-за положительного теста на COVID-19, и пожаловался на усталость.