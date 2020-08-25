Минобороны назаказывало на триллион рублей. В том числе — две подлодки из Петербурга

Минобороны России подписало контракты на строительство двух больших дизельных подводных лодок проектов 636.3 и 677. Строительство будет вестись на петербургских «Адмиралтейских верфях».



Как пишет ТАСС 25 августа, всего министерство на форуме «Армия-2020» объявило о подписании 41 контракта на поставку и модернизацию военной техники общей суммой свыше 1,16 трлн рублей. Эти деньги превратятся более чем в 500 новых образцов техники, более 80 тысяч ракет и боеприпасов.

Напомним, что только в июле в Петербурге закончили заводские испытания «черной дыры» для НАТО — самой скрытной подлодки в мире.