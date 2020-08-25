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25.08.2020 19:50
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Минобороны назаказывало на триллион рублей. В том числе — две подлодки из Петербурга

Минобороны России подписало контракты на строительство двух больших дизельных подводных лодок проектов 636.3 и 677. Строительство будет вестись на петербургских «Адмиралтейских верфях».

Как пишет ТАСС 25 августа, всего министерство на форуме «Армия-2020» объявило о подписании 41 контракта на поставку и модернизацию военной техники общей суммой свыше 1,16 трлн рублей. Эти деньги превратятся более чем в 500 новых образцов техники, более 80 тысяч ракет и боеприпасов.

Напомним, что только в июле в Петербурге закончили заводские испытания «черной дыры» для НАТО — самой скрытной подлодки в мире.

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Комментарии (6)

Anatolevich
Всем война горе и только русской армии - мать родная. Готовятся, деньги тратят составами и при любой войне драпают до Москвы или даже дальше. Потом русский народ берёт вилы и выгоняет супостата. Ближе к финишу вылезают русские генералы и объявляют победителем русскую армию.
Ilya9
Либероиды, запевай! - " Лучше бы пенсионерам раздааали"!! "Кому мы нужныы на нас нападааать" )))
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