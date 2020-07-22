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22.07.2020 13:51
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В Петербурге закончили заводские испытания «черной дыры» для НАТО — самой скрытной подлодки в мире

Петербургские «Адмиралтейские верфи» завершили заводские ходовые испытания большой дизель-электрической подводной лодки «Волхов» проекта 636.3 для Военно-морского флота России.

Как сообщили 22 июля на предприятии, за это время были проверены гидроакустический комплекс, комплексы радиолокации и связи, системы обеспечения жизнедеятельности подводной лодки и другие. Корабль успешно выполнил запланированные погружения. Все системы и механизмы работали в штатном режиме, в соответствии с заявленными тактико-техническими характеристиками.

В ближайшее время на «Адмиралтейских верфях» начнется подготовка ПЛ «Волхов» к государственным испытаниям, которые запланированы на середину августа. Следующим этапом станет передача подводной лодки Военно-морскому флоту РФ.

Фото: Адмиралтейские верфи
Фото: Адмиралтейские верфи
Фото: Адмиралтейские верфи
Фото: Адмиралтейские верфи
Фото: Адмиралтейские верфи

Подводная лодка «Волхов» проекта 636.3 — вторая в серии из шести кораблей, строящихся на АО «Адмиралтейские верфи» для Тихоокеанского флота. Она была заложена в июле 2017-го, спущена на воду в декабре 2019 года. В настоящее время на третьей подводной лодке серии «Магадан» завершается стыковка трех блоков; стыковка блоков четвертой лодки серии «Уфа» запланирована на октябрь текущего года. Строительство серии для Тихоокеанского флота должно быть завершено в 2022 году.

Автономность плавания подводных лодок проекта 636 — 45 суток; рабочая глубина погружения — 240 метров. Предельная глубина — 300 метров. Надводное водоизмещение — 2350 метров кубических. Скорость подводного хода — 18 узлов. Экипаж — 52 человека. За свою высокую скрытность подлодки этого проекта получили прозвище «Черная дыра».

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (13)

krasnonosov
Эти подлодки так гремят на весь океан, что США знает их местонахождение еще до того, как они выйдут в открытые воды из своих баз и далее на всем протяжении их плавания.
Недавно натовский разведчик "Орион" проделал путь с траекторией от одной нашей "скрытной" подлодки до другой, а затем и до третьей и ровно в местах нахождения наших подлодок менял свой курс в небе. Российских адмиралов это сильно впечатлило тогда.
Савва Морозов
как дизель-электрическая может быть скрытной??? для фестиваля Red Bull Flugtag?!
Жора  
Чёрная дыра - это российский ВПК!
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