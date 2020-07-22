Как сообщили 22 июля на предприятии, за это время были проверены гидроакустический комплекс, комплексы радиолокации и связи, системы обеспечения жизнедеятельности подводной лодки и другие. Корабль успешно выполнил запланированные погружения. Все системы и механизмы работали в штатном режиме, в соответствии с заявленными тактико-техническими характеристиками.

В ближайшее время на «Адмиралтейских верфях» начнется подготовка ПЛ «Волхов» к государственным испытаниям, которые запланированы на середину августа. Следующим этапом станет передача подводной лодки Военно-морскому флоту РФ.

Подводная лодка «Волхов» проекта 636.3 — вторая в серии из шести кораблей, строящихся на АО «Адмиралтейские верфи» для Тихоокеанского флота. Она была заложена в июле 2017-го, спущена на воду в декабре 2019 года. В настоящее время на третьей подводной лодке серии «Магадан» завершается стыковка трех блоков; стыковка блоков четвертой лодки серии «Уфа» запланирована на октябрь текущего года. Строительство серии для Тихоокеанского флота должно быть завершено в 2022 году.



Автономность плавания подводных лодок проекта 636 — 45 суток; рабочая глубина погружения — 240 метров. Предельная глубина — 300 метров. Надводное водоизмещение — 2350 метров кубических. Скорость подводного хода — 18 узлов. Экипаж — 52 человека. За свою высокую скрытность подлодки этого проекта получили прозвище «Черная дыра».