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25.08.2020 18:33
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«Трансляции ни в коем случае не могут быть заменой личного участия в богослужении». Синод РПЦ поставил точку в споре об онлайн-таинствах

Высший руководящий орган Русской православной церкви выпустил 25 августа послание, посвященное церковной жизни в период пандемии, в котором подчеркнул невозможность совершения христианских таинств через глобальную Сеть.

«Особым испытанием для православных христиан стало ограничение доступа мирян к участию в общественном богослужении и даже невозможность посещения храмов. Это обстоятельство побуждает всех нас вновь задуматься о том, какое значение в нашей жизни имеет храмовое богослужение, совместная молитва собрания учеников Христовых. Мы должны дорожить этим даром Господним, ценить каждую возможность войти под священную сень дома Божия», — говорится в заявлении Синода.

«Очевидно, что трансляции ни в коем случае не могут быть заменой личного участия в богослужении, не говоря уже о том, что никакие технические средства не обеспечивают возможности участия христианина в большинстве таинств Церкви и особенно в важнейшем из них — Божественной Евхаристии. Личное присутствие апостолов в горнице Тайной Вечери — вот неотменяемая евангельская норма воспоминания о животворящей смерти Христовой и исповедания Его Воскресения в таинстве Его Тела и Крови. Эта норма никогда, ни при каких условиях не может быть забыта нами», — заключил Синод.

В начале апреля из-за распространения коронавируса храмы в большинстве российских епархий РПЦ закрылись для мирян. Они не могли участвовать в богослужениях, которые совершали священнослужители. Из-за ограничений без мирян прошли службы на главный христианский праздник — Пасху. Для верующих были организованы онлайн-трансляции служб, к которым, по словам представителей РПЦ, подключалось очень много людей, причем даже тех, кто в обычное время редко заходит в храм.

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Комментарии (2)

Саша Иванов
«Мы должны посмотреть на эту ситуацию через призму духовных знаний и подумать, что все это означает и почему господь попускает эту язву. Здесь возникает возможность подумать не только о гневе Божием, как это было в истории, но, скорее всего, о милости Божией», — цитирует патриарха РИА Новости.
Сделать интернет трансляции платными, и доход РПЦ сохраним и пандемии (милости Божией) избежим.
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