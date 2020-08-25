«Трансляции ни в коем случае не могут быть заменой личного участия в богослужении». Синод РПЦ поставил точку в споре об онлайн-таинствах
Высший руководящий орган Русской православной церкви выпустил 25 августа послание, посвященное церковной жизни в период пандемии, в котором подчеркнул невозможность совершения христианских таинств через глобальную Сеть.
«Особым испытанием для православных христиан стало ограничение доступа мирян к участию в общественном богослужении и даже невозможность посещения храмов. Это обстоятельство побуждает всех нас вновь задуматься о том, какое значение в нашей жизни имеет храмовое богослужение, совместная молитва собрания учеников Христовых. Мы должны дорожить этим даром Господним, ценить каждую возможность войти под священную сень дома Божия», — говорится в заявлении Синода.
«Очевидно, что трансляции ни в коем случае не могут быть заменой личного участия в богослужении, не говоря уже о том, что никакие технические средства не обеспечивают возможности участия христианина в большинстве таинств Церкви и особенно в важнейшем из них — Божественной Евхаристии. Личное присутствие апостолов в горнице Тайной Вечери — вот неотменяемая евангельская норма воспоминания о животворящей смерти Христовой и исповедания Его Воскресения в таинстве Его Тела и Крови. Эта норма никогда, ни при каких условиях не может быть забыта нами», — заключил Синод.
В начале апреля из-за распространения коронавируса храмы в большинстве российских епархий РПЦ закрылись для мирян. Они не могли участвовать в богослужениях, которые совершали священнослужители. Из-за ограничений без мирян прошли службы на главный христианский праздник — Пасху. Для верующих были организованы онлайн-трансляции служб, к которым, по словам представителей РПЦ, подключалось очень много людей, причем даже тех, кто в обычное время редко заходит в храм.