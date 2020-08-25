Российские оборонщики разрабатывают радар для обнаружения роя беспилотников
Новую радиолокационную систему (РЛС), способную обнаружить беспилотники в составе роя, разрабатывают в НПК «НИИДАР» (входит в группу компаний РТИ), сообщила пресс-служба компании 25 августа.
Существующие РЛС тоже способны обнаружить рой беспилотников, но видят его «тучей», в то время как новая система будет способна «разглядеть» их количество.
«Радиолокационная система безынерционного обзора пространства разрабатывается в нескольких исполнениях — для секторного и для кругового контроля пространства, с возможностью обнаружения малогабаритных низкоскоростных беспилотных летательных аппаратов, в том числе находящихся в составе «роевых систем». Количество одновременно обнаруживаемых объектов ограниченно лишь вычислительными мощностями системы», — сказали в пресс-службе.
Размер современных летательных аппаратов может доходить до нескольких сантиметров, поэтому обнаружить такой миниатюрный дрон достаточно сложно, особенно если он летит в группе с другими, более крупными БПЛА. Возможности новой системы позволят обнаруживать подобные беспилотники в составе роя и не допустить их проникновения на охраняемый объект.
«В современных реалиях массового применения беспилотных летательных аппаратов, создание такой системы контроля позволит обезопасить ключевые объекты инфраструктуры от незарегистрированного вторжения в воздушное пространство с целью промышленного шпионажа либо совершения иных противоправных действий», — прокомментировал разработку гендиректор НПК «НИИДАР» Кирилл Макаров.
Система может быть использована как государственными, так и частными структурами для охраны объектов и имеет высокий экспортный потенциал, полагают в РТИ.