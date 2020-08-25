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25.08.2020 11:02
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Российские оборонщики разрабатывают радар для обнаружения роя беспилотников

Новую радиолокационную систему (РЛС), способную обнаружить беспилотники в составе роя, разрабатывают в НПК «НИИДАР» (входит в группу компаний РТИ), сообщила пресс-служба компании 25 августа.

Существующие РЛС тоже способны обнаружить рой беспилотников, но видят его «тучей», в то время как новая система будет способна «разглядеть» их количество.

«Радиолокационная система безынерционного обзора пространства разрабатывается в нескольких исполнениях — для секторного и для кругового контроля пространства, с возможностью обнаружения малогабаритных низкоскоростных беспилотных летательных аппаратов, в том числе находящихся в составе «роевых систем». Количество одновременно обнаруживаемых объектов ограниченно лишь вычислительными мощностями системы», — сказали в пресс-службе.

Размер современных летательных аппаратов может доходить до нескольких сантиметров, поэтому обнаружить такой миниатюрный дрон достаточно сложно, особенно если он летит в группе с другими, более крупными БПЛА. Возможности новой системы позволят обнаруживать подобные беспилотники в составе роя и не допустить их проникновения на охраняемый объект.

«В современных реалиях массового применения беспилотных летательных аппаратов, создание такой системы контроля позволит обезопасить ключевые объекты инфраструктуры от незарегистрированного вторжения в воздушное пространство с целью промышленного шпионажа либо совершения иных противоправных действий», — прокомментировал разработку гендиректор НПК «НИИДАР» Кирилл Макаров.

Система может быть использована как государственными, так и частными структурами для охраны объектов и имеет высокий экспортный потенциал, полагают в РТИ.

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Комментарии (2)

260578211
Сила роя БПЛА в том, что рой может в любую секунду рассредоточиться и стать разряженным. Затем, в любую секунду, снова стать более плотным в виде облака.
Zemlemer
"Беспилотные летательные аппараты в составе роя" - это воздушные шары?"Разработка ведется по заказу МО республики Беларусь?
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