Российские оборонщики разрабатывают радар для обнаружения роя беспилотников

Новую радиолокационную систему (РЛС), способную обнаружить беспилотники в составе роя, разрабатывают в НПК «НИИДАР» (входит в группу компаний РТИ), сообщила пресс-служба компании 25 августа.



Существующие РЛС тоже способны обнаружить рой беспилотников, но видят его «тучей», в то время как новая система будет способна «разглядеть» их количество.

«Радиолокационная система безынерционного обзора пространства разрабатывается в нескольких исполнениях — для секторного и для кругового контроля пространства, с возможностью обнаружения малогабаритных низкоскоростных беспилотных летательных аппаратов, в том числе находящихся в составе «роевых систем». Количество одновременно обнаруживаемых объектов ограниченно лишь вычислительными мощностями системы», — сказали в пресс-службе.