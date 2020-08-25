Два дерева упали на Ударников. Один из жителей будет добираться до работы на своих двоих
Сотрудники ЖКС Красногвардейского района устраняют последствия падения деревьев на проспекте Ударников. Одна из машин погнулась под стволом тополя.
О том, что дерево упало во дворе дома 46, корпус 1, по проспекту Ударников, сообщают утром 25 августа очевидцы в сообществе «ДТП и ЧП» в социальной сети «ВКонтакте». Под ветками и стволом оказался припаркованный там автомобиль.
В пресс-службе администрации Красногвардейского района «Фонтанке» сообщили, что по указанному адресу упали две дерева: одно на машину, одно рядом.
«На данный момент сотрудники ЖКС устраняют проблему», — сообщают в районе.