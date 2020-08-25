Специалисты обнаружили предполагаемый источник загрязнения реки Сестры в Курортном районе Петербурга, из-за которого на поверхности воды образовалась нефтяная пленка. Как сообщили 25 августа в комитете по природопользованию, причиной стали переполнившиеся из-за дождя локальные очистные сооружения (ЛОС).



Пленку нашли накануне на территории поселка Белоостров неподалеку от Западного скоростного диаметра. Экологи отобрали пробы на месте загрязнения, выше и ниже по течению, установили боновые заграждения.

