Реку Сестру очистили от нефтяной пленки. Специалисты нашли источник загрязнения
Специалисты обнаружили предполагаемый источник загрязнения реки Сестры в Курортном районе Петербурга, из-за которого на поверхности воды образовалась нефтяная пленка. Как сообщили 25 августа в комитете по природопользованию, причиной стали переполнившиеся из-за дождя локальные очистные сооружения (ЛОС).
Пленку нашли накануне на территории поселка Белоостров неподалеку от Западного скоростного диаметра. Экологи отобрали пробы на месте загрязнения, выше и ниже по течению, установили боновые заграждения.
Как уточнил Росприроднадзор, предположительно «нефтепродукты поступили в реку через водоотводную дренажную канаву, которая принимает на себя стоки после локальных очистных сооружений, находящихся на балансе ООО «Магистраль Северной столицы»».
На месте собрали 20 кг скопившейся нефтеводяной смеси. Аварийная ситуация была локализована, поступление загрязненной воды в реку прекращено. В настоящее время собственник проводит работы по очистке ЛОС.