На реке Сестре нашли нефтяную «радугу». Источник загрязнения ищут вместе с оператором ЗСД
Экологи откликнулись на сообщение петербуржца о нефтяной пленке на поверхности реки Сестры в Курортном районе Петербурга. Росприроднадзор ищет причину загрязнения вместе с «Магистралью Северной столицы».
Пленку нашли на территории поселка Белоостров неподалеку от магистрали. Экологи отобрали пробы на месте загрязнения, выше и ниже по течению, установили боновые заграждения. Как 24 августа уточняет Росприроднадзор, предположительно «нефтепродукты поступили в реку через водоотводную дренажную канаву, которая принимает на себя стоки после локальных очистных сооружений, находящихся на балансе ООО "Магистраль Северной столицы"».
Представители компании сообщают, что службы оператора и сами начали проверку акватории, оборудования и территории вокруг реки. Там добавили, что на ЗСД стоят локальные очистные сооружения с нефтеуловителями, все дождевые сточные воды проходят очистку. В этом сезоне оборудование уже проверяли, оно было исправно.