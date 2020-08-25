Федеральную космическую программу урезали на 150 млрд рублей из-за падения доходов бюджета
Федеральная космическая программа (ФКП) будет урезана из-за падения доходов федерального бюджета. Переговоры с Минфином закончатся осенью, сообщил 25 августа на форуме «Армия-2020» гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
«Мы должны осенью закончить все переговоры с министерством финансов. Параметры финансирования федеральной космической программы до 2025 года должны быть обеспечены в соответствии с ее паспортом. По паспорту ФКП до 2025 года должна насчитывать 1 трлн 406 млрд рублей, а в реальности она уже сейчас урезана на 150 млрд рублей», - сказал он ТАСС.
Рогозин добавил, что сокращение расходов коснется и ряда космических программ, что также связано с падением доходов федерального бюджета.