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25.08.2020 08:43
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Федеральную космическую программу урезали на 150 млрд рублей из-за падения доходов бюджета

Федеральная космическая программа (ФКП) будет урезана из-за падения доходов федерального бюджета. Переговоры с Минфином закончатся осенью, сообщил 25 августа на форуме «Армия-2020» гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Мы должны осенью закончить все переговоры с министерством финансов. Параметры финансирования федеральной космической программы до 2025 года должны быть обеспечены в соответствии с ее паспортом. По паспорту ФКП до 2025 года должна насчитывать 1 трлн 406 млрд рублей, а в реальности она уже сейчас урезана на 150 млрд рублей», - сказал он ТАСС.

Рогозин добавил, что сокращение расходов коснется и ряда космических программ, что также связано с падением доходов федерального бюджета.

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Комментарии (4)

Штиль
Рекомендую у Ротенбергов взять немного средств и подлатать бюджет. Нехорошо снимать сливки в одно лицо!
sektor7
Космос наш. Можно немного передохнуть
И всё, готовимся на марс
***_555
Всего-то на 10%. Рогозина уволить, присосавшихся разогнать - ещё больше останется.
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