«Количество страниц растет, книги тяжелеют». В Роспотребнадзоре сообщили, сколько должен весить портфель первоклассника
Вес ежедневного комплекта учебников и письменных принадлежностей для школьников первого-второго классов не должен превышать 1,5 килограмма. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре 25 августа.
«Появление множества обучающих программ привело к тому, что школьные учебники приобрели самые различные форматы и расцветки. Количество страниц в учебниках год от года растет, книги тяжелеют. При этом вес ежедневного комплекта учебников и письменных принадлежностей не должен превышать: для учащихся первых-вторых классов - не более 1,5 килограмма; третьих-четвертых классов - не более 2 килограммов; пятых-шестых классов - не более 2,5 килограмма; седьмых-восьмых классов - не более 3,5 килограмма; девятых-одиннадцатых классов - не более 4 килограммов», - цитирует ведомство РИА Новости.
Вес школьных портфелей или ранцев без учебников должен быть не более 700 граммов для учеников начальных классов и не более 1 килограмма для учеников средних и старших классов, уточнили в пресс-службе.
В Госдуме накануне первого сентября предложили перенести начало учебного года на месяц, чтобы избежать вспышки коронавируса.
В комитете по образованию Петербурга заявляли, что при росте заболеваемости COVID-19 школы могут вернуться к дистанционному обучению. Подробнее о том, как начнётся новый учебный год, читайте в материале «Фонтанки».