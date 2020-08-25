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25.08.2020 08:24
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«Количество страниц растет, книги тяжелеют». В Роспотребнадзоре сообщили, сколько должен весить портфель первоклассника

Вес ежедневного комплекта учебников и письменных принадлежностей для школьников первого-второго классов не должен превышать 1,5 килограмма. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре 25 августа.

«Появление множества обучающих программ привело к тому, что школьные учебники приобрели самые различные форматы и расцветки. Количество страниц в учебниках год от года растет, книги тяжелеют. При этом вес ежедневного комплекта учебников и письменных принадлежностей не должен превышать: для учащихся первых-вторых классов - не более 1,5 килограмма; третьих-четвертых классов - не более 2 килограммов; пятых-шестых классов - не более 2,5 килограмма; седьмых-восьмых классов - не более 3,5 килограмма; девятых-одиннадцатых классов - не более 4 килограммов», - цитирует ведомство РИА Новости.

Вес школьных портфелей или ранцев без учебников должен быть не более 700 граммов для учеников начальных классов и не более 1 килограмма для учеников средних и старших классов, уточнили в пресс-службе.

В Госдуме накануне первого сентября предложили перенести начало учебного года на месяц, чтобы избежать вспышки коронавируса.

В комитете по образованию Петербурга заявляли, что при росте заболеваемости COVID-19 школы могут вернуться к дистанционному обучению. Подробнее о том, как начнётся новый учебный год, читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (6)

Гриб
Cудя по всему после 20 сентября портфель будет уже ничего не весить
Gilka
портфели тоже, в основном, или легкие, но не по феншую, либо по феншую, но 1 кг весом.
Дмитрий Р.
Сжечь учебники. Там всё равно одна ересь. Библию надо читать.
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