«Количество страниц растет, книги тяжелеют». В Роспотребнадзоре сообщили, сколько должен весить портфель первоклассника

Вес ежедневного комплекта учебников и письменных принадлежностей для школьников первого-второго классов не должен превышать 1,5 килограмма. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре 25 августа.



«Появление множества обучающих программ привело к тому, что школьные учебники приобрели самые различные форматы и расцветки. Количество страниц в учебниках год от года растет, книги тяжелеют. При этом вес ежедневного комплекта учебников и письменных принадлежностей не должен превышать: для учащихся первых-вторых классов - не более 1,5 килограмма; третьих-четвертых классов - не более 2 килограммов; пятых-шестых классов - не более 2,5 килограмма; седьмых-восьмых классов - не более 3,5 килограмма; девятых-одиннадцатых классов - не более 4 килограммов», - цитирует ведомство РИА Новости.

