В Госдуме предложили перенести начало учебного года на 1 октября, чтобы избежать вспышек коронавируса

«Лишний месяц позволит отложить резкий рост количества социальных контактов и не допустит новой вспышки заболевания. Также у детей и их родителей будет больше времени на сдачу необходимых медицинских тестов перед началом учебного года, что также позволит не создать взрывной нагрузки на медицинскую инфраструктуру», - говорится в тексте документа, который 25 августа приводит РИА Новости .

Перенести начало учебного года на 1 октября, чтобы не провоцировать новую вспышку заболеваемости COVID-19.ю предлагает депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР). Обращание он направил главе Минпросвещения Сергею Кравцову

Депутат добавил, что в России ежедневно выявляют около пяти тысяч новых случаев заражения коронавирусом.



Ранее стало известно, что в случае заражения коронавирусом одного из учеников на карантин отправят всех его одноклассников. Петербург вслед за Москвой готовится принять регламент действий при выявлении COVID-19 в образовательных учреждениях.



В комитете по образованию Петербурга заявляли, что при росте заболеваемости COVID-19 школы могут вернуться к дистанционному обучению. Подробнее о том, как начнётся новый учебный год, читайте в материале «Фонтанки».

