На фоне масштабных протестов и Лукашенко с автоматом Минобороны Белоруссии призывает военнослужащих из запаса
Проверка боевой готовности Вооруженных сил Белоруссии вышла на третий этап. Некоторые части приведут в высшую степень боевой готовности, а военнослужащих призовут из запаса.
Как сообщает пресс-служба Минобороны с Telegram, третий этап начался 24 августа. Проверять собираются, как поведут себя солдаты «в динамично меняющейся обстановке» днем и ночью. «В ходе проверки предусматривается приведение отдельных воинских частей в высшие степени боевой готовности с призывом военнослужащих из запаса», - добавили в министерстве и отметили, что проверка закончится тактическими учениями.
В Минобороны сегодня сообщили, что накануне белорусские военные пресекли провокацию со стороны Литвы - вертолеты МИ-24 «из состава дежурных сил ПВО» применили оружие и остановили полет «зонда из восьми воздушных шаров с антигосударственной символикой».
После победы на выборах Александр Лукашенко вынужден каждый день слышать с минских улиц «уходи», в городе собираются многотысячные митинги. Действующий президент называет протесты «терками на улицах», самих протестующих — «крысами», обещает омоновцам «разобраться с этими». Для убедительности накануне он взял в руки автомат, нарядил в военное 15-летнего сына Николая и отправился кружить над городом.