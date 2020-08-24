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24.08.2020 21:33
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На фоне масштабных протестов и Лукашенко с автоматом Минобороны Белоруссии призывает военнослужащих из запаса

Проверка боевой готовности Вооруженных сил Белоруссии вышла на третий этап. Некоторые части приведут в высшую степень боевой готовности, а военнослужащих призовут из запаса.

Как сообщает пресс-служба Минобороны с Telegram, третий этап начался 24 августа. Проверять собираются, как поведут себя солдаты «в динамично меняющейся обстановке» днем и ночью. «В ходе проверки предусматривается приведение отдельных воинских частей в высшие степени боевой готовности с призывом военнослужащих из запаса», - добавили в министерстве и отметили, что проверка закончится тактическими учениями.

В Минобороны сегодня сообщили, что накануне белорусские военные пресекли провокацию со стороны Литвы - вертолеты МИ-24 «из состава дежурных сил ПВО» применили оружие и остановили полет «зонда из восьми воздушных шаров с антигосударственной символикой».

После победы на выборах Александр Лукашенко вынужден каждый день слышать с минских улиц «уходи», в городе собираются многотысячные митинги. Действующий президент называет протесты «терками на улицах», самих протестующих — «крысами», обещает омоновцам «разобраться с этими». Для убедительности накануне он взял в руки автомат, нарядил в военное 15-летнего сына Николая и отправился кружить над городом.

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Комментарии (26)

Boris_93*1
Если у литовцев всё с юмором в порядке , то при наличии метеоусловий ... :) местные жители и , возможно , какие-нть "туристы" ещё много шариков запустят ... по ветру , с нелицеприятными для любителя " перетрахивать" (с) изображениями и лозунгами , может военного бюджета не хватить на истребление " унесённых ветром " :)
Piter Russo
У поляков есть план оккупации Бреста и Гродно, и установки своего протектората. Войска НАТО у границ Белоруссии.
Но НАТО реально опасается ввода российских войск по договору ОДКБ, польско-прибалтийскую заворуху придется расхлёбывать немцам оплачивать из их кармана.
Меркель сейчас отвлекают историей с Навальным, которого могли траванут сами западные кураторы.
Нужны сакральные жертвы, душ так сто, лучше тристо и промедление РФ.
Тогда возможна попытка ввода сил НАТО в Белоруссии.
Только тут проблема - РФ не сдаст Лукашенко, а ввод войск НАТО сплотит Белоруссов. Он то окажется прав, а оппозиционеры - окончательно проиграют.
Ilya9
Прям таки с автоматом в руках призывает?)))) ну манипуляторы!!)
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