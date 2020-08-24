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24.08.2020 21:20
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Источник: "Аэрофлот" с мая задержал зарплату пилотов Суперджетов

Пилоты летного отряда воздушных судов Сухой "Суперджет-100" авиакомпании "Аэрофлот" не получают зарплату с мая 2020 года. Об этом "Фонтанке" рассказал источник со ссылкой на сегодняшнюю служебную рассылку в авиакомпании (копия рассылки в распоряжении редакции). Под документом стоит подпись: "командир летного отряда воздушных судов Сухой "Суперджет-100" О.В. Энгельс".

Причиной невыплаты жалований пилотам в рассылке называется сокращение расписания полётов из-за эпидемии КОВИД-19. Это повлекло "значительное снижение производственной программы, закрытие международного сообщения и невыполнение работниками из числа летных филиалов ПАО "Аэрофлот" норм труда по независящим от работников и работодателя причинам", говорится в служебной рассылке. В связи с этим приказ об организации оплаты труда летного состава "Суперджетов" приостановлен с 1 мая 2020 года.

"Фонтанка" запросила комментарий в авиакомпании "Аэрофлот".

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация о регулярных международных рейсах "Аэрофлота", несмотря на закрытие российских границ из-за эпидемии COVID-19.

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Комментарии (1)

dragvs
Если на забастовку не вышли, значит всем довольны.
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