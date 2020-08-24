Полуторагодовалая девочка выпала из окна 10-го этажа на севере Петербурга

Маленькая девочка хотела посмотреть в окно с 10-го этажа и не удержалась на подоконнике. Врачи спасти малышку не смогли.



Как стало известно «Фонтанке», трагедия произошла в одной из многоэтажек на Авиаконструкторов, где с 2019 года живет семья, приехавшая из Средней Азии. По предварительной информации, девочка, которой до двух лет оставалось два месяца, около полудня зашла на кухню квартиры, расположенной на 10-м этаже 16-этажного дома, и залезла на подоконник. Удержаться на нем она не смогла.

