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24.08.2020 09:36
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Пользователь каршеринга на Косыгина разбортировал колесо парой «ловких» ударов, после которых пришлось убирать тротуар

Утро начинается традиционно не с кофе, а с разбитого каршеринга в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга.

Пользователь сервиса Pool:start (оператор YouDrive) на «КИА» на высокой скорости двигался по проспекту Косыгина, у перекрёстка с Индустриальным проспектом заскочил на бордюр и разнёс помойку, рассказывают 24 августа очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». От удара с переднего колеса автомобиля сорвало шину, мусор раскидало по тротуару. Судя по всему, ДТП обошлось без серьёзных травм.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

К 9 часам утра мусор убрали, на месте остаётся только разбитый автомобиль, отмечают в комментариях.

Среди автомобилистов распространено мнение, что каршеринговые машины чаще других попадают в ДТП. Официальной статистики, подтверждающей или опровергающей это предположение, нет. Однако в ГИБДД признают проблему. В июле глава российской Госавтоинспекции Михаил Черников предложил запретить нарушителям ПДД иметь доступ к сервису: по его словам, молодые водители часто полагают, что за рулём арендованной машины соблюдать правила «совсем не обязательно». Порой каршерингом пользуются в преступных целях и по фальшивым аккаунтам.

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Комментарии (3)

Alex000
Самые опасные и едущие как попало участники ДД - по личным наблюдениям: такси, общественный транспорт, каршеринг.
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