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24.08.2020 09:02
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Микроавтобус в Грузии упал с обрыва. Из пропасти глубиной 80 м подняли 17 погибших и трёх живых

В результате страшного ДТП на горной дороге на северо-востоке Грузии погибли 17 человек. Трое выжили, их госпитализировали.

Как сообщает 24 августа МВД страны, минувшим вечером на 64-м километре трассы Жинвали — Барисахо — Шатили, возле села Бисо, в муниципалитете Душети микроавтобус упал на каменистый склон с высоты около 80 метров. До поздней ночи на месте аварии велись спасательные работы — при ограниченной видимости, в сложных метеорологических и рельефных условиях.

Кадр из видео МВД Грузии в YouTube
Кадр из видео МВД Грузии в YouTube
Кадр из видео МВД Грузии в YouTube
Кадр из видео МВД Грузии в YouTube
Кадр из видео МВД Грузии в YouTube
Кадр из видео МВД Грузии в YouTube

Пожарные эвакуировали троих пострадавших в безопасное место, после чего бригады скорой помощи доставили их в медицинское учреждение. Травмы у них серьёзные. 17 человек погибли.

МВД возбудило по факту ДТП уголовное дело.

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