FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+19°C/Завтра: +18
74.10р87.73р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
23.08.2020 18:27
3
Печать

«Экострой» на заметил подростков на шаланде. Судно вернули к берегам Смоленки

Отправившуюся с свободное плавание шаланду вернули к берегам Васильевского острова в Петербурге. Об этом 23 августа «Фонтанке» рассказали в ГУП «Экострой», сотрудники которого проводят на реке дноочистные работы.

«Примерно в 15:30 сотрудники ГУП «Экострой» обнаружили, что от берега реки Смоленки была отшвартована шаланда. С помощью катера «Волхов» её вернули на место. В свободном плавании она находилась не более 3–5 минут. Никаких посторонних лиц рядом замечено не было», — сообщили в подведомственном комитету по природопользованию предприятии.

Как ранее писала «Фонтанка», на место также были вызваны сотрудники МЧС. По данным ведомства, на шаланде резвились двое подростков, которые предпочли ни с кем не объясняться.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

RemyMartin
Вахту надо выставлять. Вот хотя бы местного Янги взяли бы вачманом. Он давно о чем-нибудь героическом.
VF812
Заголовок
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний