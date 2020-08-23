«Экострой» на заметил подростков на шаланде. Судно вернули к берегам Смоленки

Отправившуюся с свободное плавание шаланду вернули к берегам Васильевского острова в Петербурге. Об этом 23 августа «Фонтанке» рассказали в ГУП «Экострой», сотрудники которого проводят на реке дноочистные работы.



«Примерно в 15:30 сотрудники ГУП «Экострой» обнаружили, что от берега реки Смоленки была отшвартована шаланда. С помощью катера «Волхов» её вернули на место. В свободном плавании она находилась не более 3–5 минут. Никаких посторонних лиц рядом замечено не было», — сообщили в подведомственном комитету по природопользованию предприятии.

