На Смоленке два подростка «угнали» судно. Они сбежали от врачей
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Несколько подростков резвились на судне в Василеостровском районе Петербурга. Плавсредство пустилось в свободное плавание.
Несколько подростков резвились на судне в Василеостровском районе Петербурга. Плавсредство пустилось в свободное плавание.
Как сообщает городское управление МЧС, днем 23 августа судно на Смоленке удалось остановить команде другого плавсредства, которое чистит дно реки. С борта сняли двоих подростков. Им оказали помощь медики. Молодые люди предпочли дальше ни с кем не объясняться и в подходящий момент сбежали.