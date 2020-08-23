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23.08.2020 16:11
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На Смоленке два подростка «угнали» судно. Они сбежали от врачей

Несколько подростков резвились на судне в Василеостровском районе Петербурга. Плавсредство пустилось в свободное плавание.

Как сообщает городское управление МЧС, днем 23 августа судно на Смоленке удалось остановить команде другого плавсредства, которое чистит дно реки. С борта сняли двоих подростков. Им оказали помощь медики. Молодые люди предпочли дальше ни с кем не объясняться и в подходящий момент сбежали.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (5)

sateenkari
Да уж, Фонтанка... Вы уж, мозг включайте, когда "новости" озвучиваете.
Михаил 953
Дорогая «Фонтанка»!
Нельзя ли убавить хайпа и тупого петросянства в заголовках?
Или трансформация информационного ресурса в «полужелтуху» уже необратима?
Alex000
Какое судно они угнали у врачей??!
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