Еще одна российская вакцина от коронавируса вышла на клинические испытания. Производить ее могут начать в ноябре
Центр имени Чумакова Российской академии наук подал все необходимые документы для старта стадии клинических испытаний вакцины от коронавируса. Они ждут разрешения, чтобы вакцинировать три тысячи человек.
Об этой стадии разработки ТАСС рассказал директор Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова Айдар Ишмухаметов. Заявка подана в Минздрав, специалисты центра ждут ее одобрения. Завершить испытания создатели вакцины надеются в октябре, привить планируют больше трех тысяч человек, «что будет соответствовать требованиям Всемирной организации здравоохранения и других международных регуляторов».
Доклинические испытания прошли успешно и показали стойкий иммунный ответ. Производство планируется начать в ноябре, вакцина будет производиться в жидком виде, между двумя инъекциями должен пройти двухнедельный промежуток, отметил Ишмухаметов.
Первая в мире вакцина была зарегистрирована в России, произошло это прежде чем ее разработчики, центр Гамалеи совместно с Минобороны, провели третью стадию испытаний. На сегодняшний день известно, что прививка была сделана 38 подопытным. Это не помешало уже начать массовое производство «Спутника V».