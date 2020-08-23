Еще одна российская вакцина от коронавируса вышла на клинические испытания. Производить ее могут начать в ноябре

Центр имени Чумакова Российской академии наук подал все необходимые документы для старта стадии клинических испытаний вакцины от коронавируса. Они ждут разрешения, чтобы вакцинировать три тысячи человек.



Об этой стадии разработки ТАСС рассказал директор Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова Айдар Ишмухаметов. Заявка подана в Минздрав, специалисты центра ждут ее одобрения. Завершить испытания создатели вакцины надеются в октябре, привить планируют больше трех тысяч человек, «что будет соответствовать требованиям Всемирной организации здравоохранения и других международных регуляторов».

