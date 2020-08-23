Новая волна «минирований» пришла в Петербург из-за океана и заходила с юга. «Бомбу» также искали в трёх жилых домах на севере города
Петербургская полиция провела субботний день в поисках опасных устройств на территории города. Как и обычно, проверкой их озадачили анонимные «минёры».
Как стало известно «Фонтанке» 23 августа, накануне после полудня на электронный адрес краснодарской сети продуктовых магазинов пришло письмо от анонима. Его автор угрожал взорвать роддома, больницы, отделения скорой помощи, онкоцентры, гипермаркеты, торговые центры, центральные пляжи и парки в Москве, Петербурге, Сочи и Ростове-на-Дону. Как выяснилось, домен расположен в одном из городов США.
Петербургская полиция совместно со взрывотехниками осмотрела более трёхсот зданий, а также Ленинградскую АЭС. Взрывчатых устройств обнаружено не было. Всего к работе привлекались свыше двухсот сотрудников и полсотни служебных автомобилей.
Однако на этом проверка не закончилась. Тем же вечером аналогичное сообщение поступило на электронный адрес регионального управления ФСБ. В тексте говорилось о заминировании квартиры в одном из жилых домов на проспекте Просвещения. Туда отправились полицейские. Оказалось, по указанному адресу расположены три корпуса под номером из письма. Пришлось проверить все. Опасных устройств также не нашли. Предполагаемый отправитель тревожного послания уже установлен, его разыскивает полиция. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.