Новая волна «минирований» пришла в Петербург из-за океана и заходила с юга. «Бомбу» также искали в трёх жилых домах на севере города

Петербургская полиция провела субботний день в поисках опасных устройств на территории города. Как и обычно, проверкой их озадачили анонимные «минёры».



Как стало известно «Фонтанке» 23 августа, накануне после полудня на электронный адрес краснодарской сети продуктовых магазинов пришло письмо от анонима. Его автор угрожал взорвать роддома, больницы, отделения скорой помощи, онкоцентры, гипермаркеты, торговые центры, центральные пляжи и парки в Москве, Петербурге, Сочи и Ростове-на-Дону. Как выяснилось, домен расположен в одном из городов США.

