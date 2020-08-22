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22.08.2020 21:43
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К зданию клиники Charite в Берлине, где находится Навальный, стянули много полиции. Дежурить будут круглосуточно

У клиники Charite в Берлине, куда доставили на лечение оппозиционера Алексея Навального, находится много сотрудников полиции. В настоящее время возле здания клиники стоят два микроавтобуса полиции, ещё один микроавтобус расположен возле подъезда в приемный покой, сообщает 22 августа РИА Новости.

Наряды полицейских патрулируют территорию, группа правоохранителей стоит возле центрального входа.

«Мы будем здесь всю ночь. Да, это связано с госпитализацией господина Навального», - заявили журналистам полицейские.

Алексей Навальный поступил в омскую больницу утром 20 августа с подозрением на отравление, его пришлось вводить в искусственную кому. Врачи отрицали версию с отравлением и в качестве рабочей версии назвали «нарушение обмена веществ». Утром 22 августа Навального транспортировали в Берлин, где поместили в клинику Charite. Ее пресс-секретарь сообщил «Фонтанке», что диагноз и дальнейшее лечение прокомментируют после прохождения обследований и консультаций с семьей.

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Комментарии (33)

Vodjatel
Пятнашки сыплются дождЁм
kacnep
Очередной Ленин..
SERGEY111
Лехе конечно здоровья как и любому человеку , но немцы в своё время так даже бункер алоизыча не охраняли .
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