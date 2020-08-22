К зданию клиники Charite в Берлине, где находится Навальный, стянули много полиции. Дежурить будут круглосуточно
У клиники Charite в Берлине, куда доставили на лечение оппозиционера Алексея Навального, находится много сотрудников полиции. В настоящее время возле здания клиники стоят два микроавтобуса полиции, ещё один микроавтобус расположен возле подъезда в приемный покой, сообщает 22 августа РИА Новости.
Наряды полицейских патрулируют территорию, группа правоохранителей стоит возле центрального входа.
«Мы будем здесь всю ночь. Да, это связано с госпитализацией господина Навального», - заявили журналистам полицейские.
Алексей Навальный поступил в омскую больницу утром 20 августа с подозрением на отравление, его пришлось вводить в искусственную кому. Врачи отрицали версию с отравлением и в качестве рабочей версии назвали «нарушение обмена веществ». Утром 22 августа Навального транспортировали в Берлин, где поместили в клинику Charite. Ее пресс-секретарь сообщил «Фонтанке», что диагноз и дальнейшее лечение прокомментируют после прохождения обследований и консультаций с семьей.