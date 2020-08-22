К зданию клиники Charite в Берлине, где находится Навальный, стянули много полиции. Дежурить будут круглосуточно

У клиники Charite в Берлине, куда доставили на лечение оппозиционера Алексея Навального, находится много сотрудников полиции. В настоящее время возле здания клиники стоят два микроавтобуса полиции, ещё один микроавтобус расположен возле подъезда в приемный покой, сообщает 22 августа РИА Новости.



Наряды полицейских патрулируют территорию, группа правоохранителей стоит возле центрального входа.



«Мы будем здесь всю ночь. Да, это связано с госпитализацией господина Навального», - заявили журналистам полицейские.

