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22.08.2020 12:50
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Клиника Charite: Диагноз Навального будет ясен только после «обширной медицинской диагностики»

Берлинская клиника Charité, куда из Омска доставили политика Алексея Навального, подтвердила «Фонтанке», что пациента из России приняли на лечение.

«Клиника Charité Universitätsmedizin Berlin подтверждает, что мы приняли Алексея Анатольевича Навального на лечение. В настоящее время проводится обширная медицинская диагностика. После прохождения обследований и консультаций с семьей лечащие врачи прокомментируют диагноз и дальнейшее лечение», — сообщила 22 августа «Фонтанке» пресс-секретарь клиники Мануэла Зингл.

По ее словам, сейчас невозможно сказать, чем вызвано состояние политика. В клинике попросили дождаться результатов исследования.

Немецкие врачи при этом не стали комментировать действия российских коллег, которые ранее настаивали, что пациент нетранспортабелен.

Супруга Навального Юлия, как и лечащий врач политика, потребовала у омских врачей разрешить отправить его в европейскую клинику. В пятницу в Омске приземлился самолет, чтобы доставить политика в больницу в Берлине, однако российские врачи говорили, что Навальный нетранспортабелен. Затем разрешение все-таки было получено. Самолет с пациентом приземлился в Берлине утром 22 августа. Основным «рабочим диагнозом» Навального было нарушение обмена веществ.

Основателю Фонда борьбы с коррупцией (признан иноагентом) Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелёта в Москву из Томска, где он посещал местное отделение ФБК. Самолёт авиакомпании S7 экстренно сел в Омске. Политика доставили в реанимацию. Его ввели в искусственную кому.

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Комментарии (38)

Piter Russo
Чем разочаровывают оппозиционеры - так что случись, так сразу за границу едут. Госпитали Бурденко, Пирогова, Алмазова и т.д. в которых между прочим врачи мирового уровня работают - могли бы его принять и лечить. Но к врачам у оппозиционеров доверия нет российским... И чего ж вы тогда ожидаете что за вами пойдут?..
Желаю Начальному выздоровления, просто по человечески. Но как политика - увы не воспринимаю.
dragvs
“ Немецкие врачи при этом не стали комментировать действия российских коллег” - Ожидаемо, культурные люди подобных вещей себе не позволяют.
Brit
Не надо забывать, что в Германии каждый год лечатся тысячи российских чиновников, которые живут на налоги россиян. А значит и вклад россиян в лечение Лёхи тоже есть.
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