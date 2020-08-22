Клиника Charite: Диагноз Навального будет ясен только после «обширной медицинской диагностики»

«Клиника Charité Universitätsmedizin Berlin подтверждает, что мы приняли Алексея Анатольевича Навального на лечение. В настоящее время проводится обширная медицинская диагностика. После прохождения обследований и консультаций с семьей лечащие врачи прокомментируют диагноз и дальнейшее лечение», — сообщила 22 августа «Фонтанке» пресс-секретарь клиники Мануэла Зингл.

Берлинская клиника Charité, куда из Омска доставили политика Алексея Навального, подтвердила «Фонтанке», что пациента из России приняли на лечение.

По ее словам, сейчас невозможно сказать, чем вызвано состояние политика. В клинике попросили дождаться результатов исследования.

Немецкие врачи при этом не стали комментировать действия российских коллег, которые ранее настаивали, что пациент нетранспортабелен.

Супруга Навального Юлия, как и лечащий врач политика, потребовала у омских врачей разрешить отправить его в европейскую клинику. В пятницу в Омске приземлился самолет, чтобы доставить политика в больницу в Берлине, однако российские врачи говорили, что Навальный нетранспортабелен. Затем разрешение все-таки было получено. Самолет с пациентом приземлился в Берлине утром 22 августа. Основным «рабочим диагнозом» Навального было нарушение обмена веществ.