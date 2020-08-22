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22.08.2020 19:55
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«Зенит» разгромил «Тамбов» на «Газпром Арене»

Победой футбольного клуба «Зенит» завершился матч 4 тура чемпионата Российской премьер-лиги против «Тамбова», прошедший в субботу, 22 августа, в Петербурге. Сине-бело-голубые выиграли со счётом 4:1.

автор фото Игорь Руссак/«Фонтанка.ру»
автор фото Игорь Руссак/«Фонтанка.ру»
автор фото Игорь Руссак/«Фонтанка.ру»
автор фото Игорь Руссак/«Фонтанка.ру»
автор фото Игорь Руссак/«Фонтанка.ру»
автор фото Игорь Руссак/«Фонтанка.ру»
автор фото Игорь Руссак/«Фонтанка.ру»
автор фото Игорь Руссак/«Фонтанка.ру»
автор фото Игорь Руссак/«Фонтанка.ру»
автор фото Игорь Руссак/«Фонтанка.ру»

Голы забили Дуглас Сантос (41 минута), Малком (47), Александр Ерохин (68) и Сердар Азмун (74). Гости ответили забитым мячом Кирилла Панченко (85)

Эта победа стала для «Зенита» стала четвертой в четырёх матчах сезона 2020/21. Следующим соперником петербуржцев станет московское «Динамо». Встреча пройдёт в Москве.

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