Акцию солидарности у Гостиного двора заволокло чёрным дымом
Акцию солидарности у Гостиного двора в Петербурге окутало чёрным дымом. Активисты пишут, что кто-то бросил дымовую шашку. Видеозапись с места событий 22 августа появилась в телеграм-канале «ЯГражданин!».
На опубликованных кадрах видно, что один из сотрудников полиции работает на месте с огнетушителем, другой снимает происходящее на камеру. Ситуацию осложняет автомобильное движение по Невскому проспекту.
Эксперт нашего издания опознал на видеозаписи советскую ручную дымовую гранату РДГ-2ч, которую в армии использовали для создания зон задымления с целью маскировки отдельных огневых точек, мелких подразделений, ослепления противника, а также для имитации пожара в боевой технике.
«Фонтанка» обратилась за комментарием в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
Как сообщалось ранее, активисты вышли в центр города на акцию солидарности, объединив все актуальные протестные повестки в одну — сегодня они поддерживают Куштау, Навального, Хабаровск и Белоруссию.