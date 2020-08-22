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22.08.2020 18:12
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Акцию солидарности у Гостиного двора заволокло чёрным дымом

Акцию солидарности у Гостиного двора в Петербурге окутало чёрным дымом. Активисты пишут, что кто-то бросил дымовую шашку. Видеозапись с места событий 22 августа появилась в телеграм-канале «ЯГражданин!».

На опубликованных кадрах видно, что один из сотрудников полиции работает на месте с огнетушителем, другой снимает происходящее на камеру. Ситуацию осложняет автомобильное движение по Невскому проспекту.

Эксперт нашего издания опознал на видеозаписи советскую ручную дымовую гранату РДГ-2ч, которую в армии использовали для создания зон задымления с целью маскировки отдельных огневых точек, мелких подразделений, ослепления противника, а также для имитации пожара в боевой технике.

«Фонтанка» обратилась за комментарием в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Как сообщалось ранее, активисты вышли в центр города на акцию солидарности, объединив все актуальные протестные повестки в одну — сегодня они поддерживают Куштау, Навального, Хабаровск и Белоруссию.

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Комментарии (15)

Memory17
Очевидная провокация, там росгвардейцев в 5 раз больше протестующих, вопрос: почему не задержали жёстко и сразу, как они умеют вдесятером против одного?!
Youngmaster
Переживают борцунятами с кровавым рЫжимом, что они, как Неуловимый Джо, на... Никому не нужны, надо хоть как то на себя, умных, красивых, либкроидных, не ватных и неполживых заставить внимание обратить.
Nerevar
Это чья-то провокация. Даю прогноз, что провокатора не найдут и не накажут.

Эти жалкие свинские провокации во время протестных митингов явление не редкое. Есть такие выродки, которым не имётся сделать подлую гадость.
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