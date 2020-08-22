Активисты вышли к Гостиному двору на акции в поддержку Куштау, Навального, Хабаровска и Белоруссии

Петербургские активисты традиционно проводят выходной день на акциях солидарности у Гостиного двора. На этот раз они объединили сразу несколько протестных повесток и решили одновременно поддержать Хабаровск, Беларусь, Навального и защитников шихана Куштау. Об этом днём 22 августа сообщается в группе общественного движения «Красивый Петербург» во «ВКонтакте».



По информации Telegram-канала Avtozak LIVE, собравшиеся по очереди выходят к одноимённой станции метро на Невском проспекте и проводят одиночные пикеты. Активисты также развернули баннер со списком политических заключённых. Судя по опубликованным фото и видео, в мероприятиях участвуют несколько десятков человек. За ними наблюдают сотрудники полиции и ОМОНа. О задержаниях не сообщалось.