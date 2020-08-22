Активисты вышли к Гостиному двору на акции в поддержку Куштау, Навального, Хабаровска и Белоруссии
Петербургские активисты традиционно проводят выходной день на акциях солидарности у Гостиного двора. На этот раз они объединили сразу несколько протестных повесток и решили одновременно поддержать Хабаровск, Беларусь, Навального и защитников шихана Куштау. Об этом днём 22 августа сообщается в группе общественного движения «Красивый Петербург» во «ВКонтакте».
По информации Telegram-канала Avtozak LIVE, собравшиеся по очереди выходят к одноимённой станции метро на Невском проспекте и проводят одиночные пикеты. Активисты также развернули баннер со списком политических заключённых. Судя по опубликованным фото и видео, в мероприятиях участвуют несколько десятков человек. За ними наблюдают сотрудники полиции и ОМОНа. О задержаниях не сообщалось.
Снимки с места событий на своей странице в соцсети также публикуют лидер движения «Красивый Петербург» Красимир Врански и депутат городского ЗакСа Борис Вишневский.
Куштау — один из шиханов (одиночных гор) в Стерлитамаке. Беспокойство активистов вызывают планы Башкирской содовой компании по разработке месторождений известняка, из которого состоит гора. Экологи подчёркивают, что это уникальный природный объект, который формировался в течение 14 миллионов лет. Глава Башкирии, комментируя ситуацию, заявил, что Куштау может стать охраняемой территорией.
Три другие протестные повестки, которые побудили активистов выйти с пикетами в центр города, связаны с арестом хабаровского экс-губернатора Сергея Фургала, протестами в Белоруссии из-за итогов президентских выборов и экстренной госпитализацией оппозиционного политика Алексея Навального.