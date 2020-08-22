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22.08.2020 16:25
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Активисты вышли к Гостиному двору на акции в поддержку Куштау, Навального, Хабаровска и Белоруссии

Петербургские активисты традиционно проводят выходной день на акциях солидарности у Гостиного двора. На этот раз они объединили сразу несколько протестных повесток и решили одновременно поддержать Хабаровск, Беларусь, Навального и защитников шихана Куштау. Об этом днём 22 августа сообщается в группе общественного движения «Красивый Петербург» во «ВКонтакте».

По информации Telegram-канала Avtozak LIVE, собравшиеся по очереди выходят к одноимённой станции метро на Невском проспекте и проводят одиночные пикеты. Активисты также развернули баннер со списком политических заключённых. Судя по опубликованным фото и видео, в мероприятиях участвуют несколько десятков человек. За ними наблюдают сотрудники полиции и ОМОНа. О задержаниях не сообщалось.

Снимки с места событий на своей странице в соцсети также публикуют лидер движения «Красивый Петербург» Красимир Врански и депутат городского ЗакСа Борис Вишневский.

Куштау — один из шиханов (одиночных гор) в Стерлитамаке. Беспокойство активистов вызывают планы Башкирской содовой компании по разработке месторождений известняка, из которого состоит гора. Экологи подчёркивают, что это уникальный природный объект, который формировался в течение 14 миллионов лет. Глава Башкирии, комментируя ситуацию, заявил, что Куштау может стать охраняемой территорией.

Три другие протестные повестки, которые побудили активистов выйти с пикетами в центр города, связаны с арестом хабаровского экс-губернатора Сергея Фургала, протестами в Белоруссии из-за итогов президентских выборов и экстренной госпитализацией оппозиционного политика Алексея Навального.

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Комментарии (10)

Memory17
В какой-то момент протестующие выстроились с плакатами вдоль Невского проспекта и это хорошая идея:
1) Сразу стало понятно, что это не 2 городских сумасшедших, а пара сотен граждан.
2) Проезжающие мимо автомобили стали сигналить в поддержку, а солидарность, это самое сильное оружие против режима.
Nerevar
Это не протест, это флешмобик маленький, которого бояться не стоит. Но уже воют всякие ура-поцтреоты, что тут протест. И тролли включились.
Ilya9
Пральна!! За все сразу! Оптом!)))
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