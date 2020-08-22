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22.08.2020 11:20
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В Хабаровске прошла очередная акция в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала. Они идут уже 44-й день подряд

Очередное шествие в поддержку экс-губернатора Сергея Фургала состоялось в Хабаровске. Городские власти отчитываются о 1,5 тысячах участников.

Трансляцию мероприятия вел портал Dvhab.ru. На сайте хабаровской администрации сообщается, что в этот раз несанкционированный митинг собрал 1500 человек, что на четверть меньше, чем неделю назад. «Правоохранительные органы продолжают работать с нарушителями и активными участниками несанкционированных мероприятий, — говорится в сообщении. — Так, средствами автоматической фиксации в регионе выявлено свыше четырех тысяч нарушений. Это и проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд за стоп-линию. Сотрудниками органов внутренних дел составлено 148 протоколов об административных правонарушениях, 122 материала рассмотрено судом».

Судя по видео в соцсетях и лозунгам, повестка акции напиталась событиями, которые произошли уже после ареста Сергея Фургала. Речь о событиях в Белоруссии, где после выборов президента начались массовые столкновения протестующих с полицией, а также о происшествии с Алексеем Навальным: оппозиционному политику неожиданно стало плохо утром 20 августа, после чего его ввели в искусственную кому.

Ежедневные акции в поддержку Сергея Фургала проходят в Хабаровске уже седьмую неделю. Он был арестован по уголовному делу об организации убийств предпринимателей в начале «нулевых» и уволен с поста главы региона с формулировкой «в связи с утратой доверия».

Жители Хабаровского края выразили протест произошедшему. Врио губернатора назначили депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева.

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