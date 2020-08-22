В Хабаровске прошла очередная акция в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала. Они идут уже 44-й день подряд
Очередное шествие в поддержку экс-губернатора Сергея Фургала состоялось в Хабаровске. Городские власти отчитываются о 1,5 тысячах участников.
Трансляцию мероприятия вел портал Dvhab.ru. На сайте хабаровской администрации сообщается, что в этот раз несанкционированный митинг собрал 1500 человек, что на четверть меньше, чем неделю назад. «Правоохранительные органы продолжают работать с нарушителями и активными участниками несанкционированных мероприятий, — говорится в сообщении. — Так, средствами автоматической фиксации в регионе выявлено свыше четырех тысяч нарушений. Это и проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд за стоп-линию. Сотрудниками органов внутренних дел составлено 148 протоколов об административных правонарушениях, 122 материала рассмотрено судом».
Хабаровск продолжает выходить 43й день подряд. Не помню когда в России столько дней продолжались массовые выступления pic.twitter.com/7jJb0eM8lZ— Андрей Пивоваров (@brewerov) August 22, 2020
Судя по видео в соцсетях и лозунгам, повестка акции напиталась событиями, которые произошли уже после ареста Сергея Фургала. Речь о событиях в Белоруссии, где после выборов президента начались массовые столкновения протестующих с полицией, а также о происшествии с Алексеем Навальным: оппозиционному политику неожиданно стало плохо утром 20 августа, после чего его ввели в искусственную кому.
Хабаровск... pic.twitter.com/NQqQHrk5qW— Руслан 😎 (@Kipr2000) August 22, 2020
Ежедневные акции в поддержку Сергея Фургала проходят в Хабаровске уже седьмую неделю. Он был арестован по уголовному делу об организации убийств предпринимателей в начале «нулевых» и уволен с поста главы региона с формулировкой «в связи с утратой доверия».
Протестная колонна в Хабаровске поднимается по Комсомольской улице. Возглавляет процессию фургаломобиль из Курска, судя по номерам. pic.twitter.com/56IE3TMN1x— ИА Закон (@zakon_agency) August 22, 2020
Жители Хабаровского края выразили протест произошедшему. Врио губернатора назначили депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева.