Выборы недействительны из-за фальсификаций на каждом третьем избирательном участке, а большое количество голосов за Светлану Тихановскую «украдены участковыми комиссиями». Таковы выводы сделала платформа «Голос», которая сформировала отчет вместе с аналогичной платформой «Зубр» и организацией «Честные люди».

Отчет представлен 20 августа. Его авторы указывают, что сумели обработать итоговые протоколы 1310 участков (это 22,7% от 5 767 по Белоруссии); эти протоколы охватывают 1,9 млн избирателей (порядка 32% от всех проголосовавших). На этих участках голосов за Светлану Тихановскую в среднем в 13 раз больше, чем на остальных. «По тем 1310 протоколам, которые удалось получить и обработать, Светлана Тихановская набрала более 81% от итогового количества голосов, озвученных в ее пользу Центризбиркомом — 471 709 из 588 619, - сообщают авторы. - По протоколам, которые получить не удалось, кандидат в

президенты должна набрать оставшуюся часть голосов — 116 910. То есть на оставшихся необработанных участках (4457) за Тихановскую должно было проголосовать в среднем по 26 человек, что выглядит нереалистично, так как на уже обработанных участках за нее голосовало в среднем по 360 человек».

фрагмент итогового отчета о выборах президента республики Беларусь по данным платформ «Голос», «Зубр» и сообщества «Честные люди»

Далее авторы указывают на «невероятную арифметику» в Минске: даже на 59% избирательных участков в столице у Тихановской больше голосов по протоколам, чем на 100% участков по итоговым данным ЦИК. Согласно официальным цифрам, в Минске за Тихановскую избиратели отдали 126 861 голос на 731 участке. «Мы проанализировали официальные протоколы с 432 столичных избирательных участков (59% от общего их числа в Минске), - говорится в отчете. - На этих 432 участках за Тихановскую уже проголосовало больше - 132 941 человек». Есть нестыковки и по Минской области.

фрагмент итогового отчета о выборах президента республики Беларусь по данным платформ «Голос», «Зубр» и сообщества «Честные люди»

Официальный результат Александра Лукашенко — 80,1%. Однако по официальным же данным ЦИК по 1310 участкам, которые изучал «Голос», у него 61,7%. Эту цифру авторы, впрочем, тоже не считают достоверной при всех выявленных нарушениях.

фрагмент итогового отчета о выборах президента республики Беларусь по данным платформ «Голос», «Зубр» и сообщества «Честные люди»

Далее в отчете еще немного занимательной математики. Из 1310 участков, изученных «Голосов», если верить ЦИК, на 195 победила Тихановская с результатом в среднем 56,7% против 31,3% у Лукашенко. На 1115 участках избирком отдал победу Лукашенко (66,6% против 20,4% у Тихановской. На те участки, которые «Голос» не смог обработать, приходится 3,9 млн избирателей, и по ним ЦИК выдает следующую информацию: 3,5 млн — за Лукашенко, 117 тысяч — за Тихановскую. Выходит, что в этой зоне, не видной «Голосу», Тихановская набирает 2,97%, а Лукашенко — 88,85%. «Получается, что (если допустить, что данные ЦИК правдивы) совершенно случайные 1310 протоколов, которые к нам попали, абсолютно уникальны и кардинально отличаются от остальных 4457 протоколов с избирательных участков», - делают вывод авторы.

фрагмент итогового отчета о выборах президента республики Беларусь по данным платформ «Голос», «Зубр» и сообщества «Честные люди»

Затем платформы «Голос» и «Зубр» приводят результаты исследования собственных баз данных. Напомним, избирателям предлагали регистрироваться в системе и сообщать о своем выборе, присылая фото бюллетеня. Если зафиксированных таким образом голосов за кандидата оказывалось больше, чем в итоговом протоколе, это позволяло судить о фальсификации. В системе «Голос» зарегистрировались 1,2 млн человек, получено более 550 тысяч фото; на базе них сфальсифцированными признаны не менее 30% протоколов. За Тихановскую голоса отдали 96% всех зарегистрированных в системе.

фрагмент итогового отчета о выборах президента республики Беларусь по данным платформ «Голос», «Зубр» и сообщества «Честные люди»

Платформа «Зубр» собирала данные о нарушениях от независимых наблюдателей. Всего пришло 6,5 тысяч с 1,4 тысячи участков; в них 4 тысячи фото и 6 тысяч текстовых описаний; сообщается от несовпадении количества проголосовавших, недопуске на участок, непрозрачном подсчете, принуждении к голосовании и другом. Напомним, досрочное голосование на президентских выборах проходило с 4 по 8 августа, основной день пришелся на 9-е. За Лукашенко, согласно официальным данным, проголосовали 80,08 % избирателей, за основного кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую — 10,09 %. Тихановская не признала итоги и покинула страну. После выборов в республике прошли массовые демонстрации, которые вылились в жесткое противостояние недовольных результатами с силовыми органами. Оппозиция сообщила о создании координационного совета, после чего в Белоруссии было возбуждено уголовное дело по статье «Захват власти». О том, что происходит в Белоруссии, «Фонтанка» поговорила с бывшим соратником, а потом противником Александра Лукашенко Александром Федутой.