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22.08.2020 15:40
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Самолет с Навальным сел в аэропорту Тегель, хотя Flightradar указывал на Шенефельд. Bild называет это намеренной дезинформацией

Самолет, на котором Алексея Навального транспортировали в Берлин, сел не в аэропорту Шенефельд, как ожидалось, а в Тегеле. Об уловке рассказали немецкие журналисты.

Как пишет Bild 22 августа, в субботу утром служба отслеживания рейсов Flightradar указала аэропорт Шенефельд в качестве места посадки самолета из Омска. Но издание заранее узнало, что борт сядет в Тегеле и что за дезинформацией стоит «умышленная тактика маскировки».

Действительно, Flightradar по-прежнему указывает Шенефельд в качестве места посадки. Однако на карте видно, что самолет заходил на Тегель. Кроме того, вскоре после прибытия якобы в Шенефельд самолет Bombardier Challenger 604 отправился в Нюрнберг — и на этот раз Flightradar показывает, что из Тегеля.

Фото: скриншот с сайта flightradar24.com
Фото: скриншот с сайта flightradar24.com

Самолет с Навальным сел в Берлине утром 22 августа, его уже поместили в клинику Charite.

Утром 20 августа летевший из Томска в Москву самолёт, на борту которого находился Навальный, совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Алексея Навального доставили в местную больницу с подозрением на отравление, его ввели в кому.

Супруга Навального потребовала от президента разрешить транспортировку Навального в европейскую клинику, а фонд Cinema for Peace прислал самолет. Однако омские врачи сначала не давали добро на транспортировку; версию об отравлении они не подтверждали, а рабочим диагнозом назвали нарушение углеводного баланса. В итоге согласие на перемещение врачи дали вечером 21 августа.

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Комментарии (4)

Brit
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