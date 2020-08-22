Самолет, на котором Алексея Навального транспортировали в Берлин, сел не в аэропорту Шенефельд, как ожидалось, а в Тегеле. Об уловке рассказали немецкие журналисты.



Как пишет Bild 22 августа, в субботу утром служба отслеживания рейсов Flightradar указала аэропорт Шенефельд в качестве места посадки самолета из Омска. Но издание заранее узнало, что борт сядет в Тегеле и что за дезинформацией стоит «умышленная тактика маскировки».

Действительно, Flightradar по-прежнему указывает Шенефельд в качестве места посадки. Однако на карте видно, что самолет заходил на Тегель. Кроме того, вскоре после прибытия якобы в Шенефельд самолет Bombardier Challenger 604 отправился в Нюрнберг — и на этот раз Flightradar показывает, что из Тегеля.