«Шевеление войск НАТО». Лукашено назвал самое серьезное решение за четверть века

Александр Лукашенко заявил в Гродно, что ему впервые за четверть века пришлось принимать самое серьезное решение - приводить основные части Вооруженных Сил в полную боевую готовность и перебрасывать войска на западное направление. Причина – в агрессии со стороны запада.



Слова президента Белоруссии приводит 22 августа БелТА. «Что меня больше всего беспокоит, - к этой внутренней ситуации добавился внешний фактор, - цитирует его агентство. - Мы видим серьезное шевеление войск НАТО в непосредственной близости от наших границ на территории Польши и Литвы».