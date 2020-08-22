«Шевеление войск НАТО». Лукашено назвал самое серьезное решение за четверть века
Александр Лукашенко заявил в Гродно, что ему впервые за четверть века пришлось принимать самое серьезное решение - приводить основные части Вооруженных Сил в полную боевую готовность и перебрасывать войска на западное направление. Причина – в агрессии со стороны запада.
Слова президента Белоруссии приводит 22 августа БелТА. «Что меня больше всего беспокоит, - к этой внутренней ситуации добавился внешний фактор, - цитирует его агентство. - Мы видим серьезное шевеление войск НАТО в непосредственной близости от наших границ на территории Польши и Литвы».
В Гродно Лукашенко посещал военный полигон. Ранее он заявил, что волнения в Белоруссии идут по плану цветных революций. «Оригинальность и особенность ситуации состоит в том, что подключен внешний фактор, что бывает не всегда, - отметил он. - Вы видите, что они уже тащат сюда «альтернативного президента», делают это всерьез, поскольку сыплются заявления западных государств о финансировании, поддержке. Военная поддержка налицо — передвижение войск НАТО к границам... Они вводят войска — и на Беларуси можно поставить крест».
По данным ЦИК, победу на выборах одержал действующий президент Александр Лукашенко, который набрал 80,08% голосов. Светлана Тихановская официально получила 10,09%. В её штабе результаты не признают, в стране продолжаются массовые акции протеста. 11 августа, через два дня после голосования, стало известно об отъезде Тихановской в Литву. Перед этим она записала видеообращение, текст зачитывала с листа под присмотром силовиков. По словам Лукашенко, он помог с отъездом за границу своему оппоненту в президентской гонке.
Новых выборов в Белоруссии добивается координационный совет оппозиции. Генпрокуратура трактовала это по статье о захвате власти белорусского Уголовного кодекса.