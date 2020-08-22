FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+24°C/Завтра: +19
74.10р87.73р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
22.08.2020 13:33
6
Печать

«Шевеление войск НАТО». Лукашено назвал самое серьезное решение за четверть века

Александр Лукашенко заявил в Гродно, что ему впервые за четверть века пришлось принимать самое серьезное решение - приводить основные части Вооруженных Сил в полную боевую готовность и перебрасывать войска на западное направление. Причина – в агрессии со стороны запада.

Слова президента Белоруссии приводит 22 августа БелТА. «Что меня больше всего беспокоит, - к этой внутренней ситуации добавился внешний фактор, - цитирует его агентство. - Мы видим серьезное шевеление войск НАТО в непосредственной близости от наших границ на территории Польши и Литвы».

В Гродно Лукашенко посещал военный полигон. Ранее он заявил, что волнения в Белоруссии идут по плану цветных революций. «Оригинальность и особенность ситуации состоит в том, что подключен внешний фактор, что бывает не всегда, - отметил он. - Вы видите, что они уже тащат сюда «альтернативного президента», делают это всерьез, поскольку сыплются заявления западных государств о финансировании, поддержке. Военная поддержка налицо — передвижение войск НАТО к границам... Они вводят войска — и на Беларуси можно поставить крест».

По данным ЦИК, победу на выборах одержал действующий президент Александр Лукашенко, который набрал 80,08% голосов. Светлана Тихановская официально получила 10,09%. В её штабе результаты не признают, в стране продолжаются массовые акции протеста. 11 августа, через два дня после голосования, стало известно об отъезде Тихановской в Литву. Перед этим она записала видеообращение, текст зачитывала с листа под присмотром силовиков. По словам Лукашенко, он помог с отъездом за границу своему оппоненту в президентской гонке.

Новых выборов в Белоруссии добивается координационный совет оппозиции. Генпрокуратура трактовала это по статье о захвате власти белорусского Уголовного кодекса.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (6)

Владислав М
Может Лукашенко пора сходить к докторам и провериться?
Brit
Лукаш пугает своих крепостных вторжением поляков 1612-го года. А сам тем временем распродаёт страну китайцам.
22ilves
Этот истерящий фальсификатор готов ради сохранения власти учнить провокацию в надежде что Россия по договору введет свои войска? Интересно - сам додумался или Вовик подсказал? Чтобы был повод помочь своему сыну собаки?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний