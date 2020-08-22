«Вы видите, что они уже тащат сюда «альтернативного президента». Лукашенко заявил о плане «цветной революции» в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что события в стране идут по «плану цветных революций» с участием «внешнего фактора».
«Как мы и предполагали, все идет по плану цветных революций с возбуждением внутриполитической ситуации в стране. Оригинальность и особенность ситуации состоит в том, что подключен внешний фактор, что бывает не всегда», — цитирует 22 августа РИА Новости Лукашенко, посетившего военный полигон под Гродно.
Президент Белоруссии добавил, что «внешний фактор» решили подключить из-за того, что «власть у нас на месте».
«Вы видите, что они уже тащат сюда «альтернативного президента», делают это всерьез, поскольку сыплются заявления западных государств о финансировании, поддержке. Военная поддержка налицо — передвижение войск НАТО к границам. Они все двигают к тому, чтобы затащить сюда якобы нового президента. Он обращается к западным государствам, в данном случае НАТО, с целью защиты населения. Они вводят войска — и на Беларуси можно поставить крест», — добавил Лукашенко.
По данным ЦИК, победу на выборах одержал действующий президент Александр Лукашенко, который набрал 80,08% голосов. Светлана Тихановская официально получила 10,09%. В её штабе результаты не признают, в стране продолжаются массовые акции протеста. 11 августа, через два дня после голосования, стало известно об отъезде Тихановской в Литву. Перед этим она записала видеообращение, текст зачитывала с листа под присмотром силовиков. По словам Лукашенко, он помог с отъездом за границу своему оппоненту в президентской гонке.
Новых выборов в Белоруссии добивается координационный совет оппозиции. Генпрокуратура трактовала это по статье о захвате власти белорусского Уголовного кодекса.