«Вы видите, что они уже тащат сюда «альтернативного президента». Лукашенко заявил о плане «цветной революции» в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что события в стране идут по «плану цветных революций» с участием «внешнего фактора».

«Как мы и предполагали, все идет по плану цветных революций с возбуждением внутриполитической ситуации в стране. Оригинальность и особенность ситуации состоит в том, что подключен внешний фактор, что бывает не всегда», — цитирует 22 августа РИА Новости Лукашенко, посетившего военный полигон под Гродно.

Президент Белоруссии добавил, что «внешний фактор» решили подключить из-за того, что «власть у нас на месте».

