«Вы видите, что они уже тащат сюда «альтернативного президента». Лукашенко заявил о плане «цветной революции» в Белоруссии

Алекс99 22 Авг 2020 в 13:35 22 Авг 2020 в 13:35

А давайте попробуем извлечь что-нибудь конструктивное из баталии, гм, сторон : например, признаки цветных революций — довольно интересная тема. Ну, возьмем для затравки (а не в качестве надежного источника знаний) статью в англоязычной Википедии "Colour Revolutions". Там приведена длинная таблица цветных революций, от Yellow Revolution на Филиппинах в 1986 до Pearl Revolution в Бахрейне в 2011.

Признаки цветных революций описаны так:

Participants in the colour revolutions have mostly used nonviolent resistance. Such methods as demonstrations, strikes and interventions have been intended protest against governments seen as corrupt and/or authoritarian and to advocate democracy and they have also created strong pressure for change. In most but not all cases, massive street protests followed disputed elections or requests for fair elections. The colour revolutions are notable for the important role of non-governmental organisations in organising creative resistance.

И сравниваем))