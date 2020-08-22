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22.08.2020 11:36
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«Вы видите, что они уже тащат сюда «альтернативного президента». Лукашенко заявил о плане «цветной революции» в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что события в стране идут по «плану цветных революций» с участием «внешнего фактора».

«Как мы и предполагали, все идет по плану цветных революций с возбуждением внутриполитической ситуации в стране. Оригинальность и особенность ситуации состоит в том, что подключен внешний фактор, что бывает не всегда», — цитирует 22 августа РИА Новости Лукашенко, посетившего военный полигон под Гродно.

Президент Белоруссии добавил, что «внешний фактор» решили подключить из-за того, что «власть у нас на месте».

«Вы видите, что они уже тащат сюда «альтернативного президента», делают это всерьез, поскольку сыплются заявления западных государств о финансировании, поддержке. Военная поддержка налицо — передвижение войск НАТО к границам. Они все двигают к тому, чтобы затащить сюда якобы нового президента. Он обращается к западным государствам, в данном случае НАТО, с целью защиты населения. Они вводят войска — и на Беларуси можно поставить крест», — добавил Лукашенко.

По данным ЦИК, победу на выборах одержал действующий президент Александр Лукашенко, который набрал 80,08% голосов. Светлана Тихановская официально получила 10,09%. В её штабе результаты не признают, в стране продолжаются массовые акции протеста. 11 августа, через два дня после голосования, стало известно об отъезде Тихановской в Литву. Перед этим она записала видеообращение, текст зачитывала с листа под присмотром силовиков. По словам Лукашенко, он помог с отъездом за границу своему оппоненту в президентской гонке.

Новых выборов в Белоруссии добивается координационный совет оппозиции. Генпрокуратура трактовала это по статье о захвате власти белорусского Уголовного кодекса.

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Комментарии (35)

261245171
Самоправозглашенный президент Беларуси - пишите правильно, господа редакторы
dragvs
Лечить надо Сашку, совсем плохой стал
Алекс99
А давайте попробуем извлечь что-нибудь конструктивное из баталии, гм, сторон : например, признаки цветных революций — довольно интересная тема. Ну, возьмем для затравки (а не в качестве надежного источника знаний) статью в англоязычной Википедии "Colour Revolutions". Там приведена длинная таблица цветных революций, от Yellow Revolution на Филиппинах в 1986 до Pearl Revolution в Бахрейне в 2011.
Признаки цветных революций описаны так:
Participants in the colour revolutions have mostly used nonviolent resistance. Such methods as demonstrations, strikes and interventions have been intended protest against governments seen as corrupt and/or authoritarian and to advocate democracy and they have also created strong pressure for change. In most but not all cases, massive street protests followed disputed elections or requests for fair elections. The colour revolutions are notable for the important role of non-governmental organisations in organising creative resistance.
И сравниваем))
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