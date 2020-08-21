Минюст США заявил о поимке "российского шпиона" в спецназе армии страны

Бывший офицер армейского спецназа обвиняется в сговоре с Россией, сообщил 21 августа Минюст США. Бывший зеленый берет якобы сговорился предоставить российской разведке информацию о национальной обороне.

Former Army Special Forces Officer Charged in Russian Espionage Conspiracy https://t.co/O1w2T0EWnh — Justice Department (@TheJusticeDept) August 21, 2020

В сообщении говорится о том, что офицер из Гейнсвилля, штат Вирджиния, был арестован сегодня за сговор с сотрудниками российской разведки с целью предоставления им информации о национальной безопасности Соединенных Штатов. Согласно судебным документам, с декабря 1996 года по январь 2011 года 45-летний Питер Рафаэль Дзибински Деббинс, бывший военнослужащий армии США, "предположительно вступил в сговор с агентами российской разведки". В течение этого времени Деббинс якобы периодически посещал Россию и встречался с агентами российских спецслужб. В 1997 году российские разведчики присвоили Деббинсу кодовое имя и подписали заявление, подтверждающее, что он хочет служить России, заявляет Минюст США.

«Два шпионских ареста на прошлой неделе - Ма на Гавайях и теперь Деббинс в Вирджинии - демонстрируют, что мы должны сохранять бдительность в отношении шпионажа со стороны двух наших самых злонамеренных противников - России и Китая», - сказал Джон Демерс, помощник генерального прокурора по национальной безопасности. «Деббинс нарушил свою присягу как офицер армии США, предал спецназ и поставил под угрозу национальную безопасность нашей страны, раскрыв секретную информацию российским разведчикам, предоставив подробную информацию о своем подразделении и указав членов команды спецназа, которых российская разведка попытается завербовать в качестве шпион. Наша страна очень доверяла этому подсудимому, и он взял это доверие и использовал его против Соединенных Штатов». Деббинс якобы предоставил агентам российской разведки информацию, которую он получил в качестве военнослужащего армии США, включая информацию о своих химических подразделениях и подразделениях спецназа. В 2008 году, оставив действительную службу, Деббинс раскрыл секретным агентам российской разведки информацию о своей предыдущей деятельности во время службы в спецназе. Деббинс также предоставил агентам российской разведки имена и информацию о бывших членах своей группы спецназа, чтобы агенты могли оценить, стоит ли приближаться к членам группы, чтобы узнать, будут ли они сотрудничать с российской разведкой.