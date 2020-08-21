FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+21°C/Завтра: +22
74.10р87.73р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
21.08.2020 18:59
10
Печать

В Минске протестующие выстраиваются в «Цепь покаяния». Водители устраивают «пробки солидарности»

В Минске 21 августа вечером проходит акция «Цепь покаяния» — протестующие таким образом хотят напомнить о недопустимости насилия со стороны силовиков. Люди собираются растянуться от Куропат до ИВС на Окрестина через всю белорусскую столицу.

Водители поддерживают протестующих, создавая «пробки солидарности». Как сообщает Tut.by, на проспекте Дзержинского машины заблокировали движение в оба направления. Пробки также создают возле станции метро «Академия наук» и на «Пушкинской» возле «народного» мемориала погибшему Александру Тарайковскому.

Белорусы протестуют уже 13-й день. За первую неделю были задержаны и помещены в изоляторы тысячи жителей Минска и других городов Белоруссии. После этого начались мирные акции и общенациональная забастовка, к которой присоединились МАЗ, БелАЗ, МЗКТ, «Беларуськалий» и другие.
Главный оппонент Александра Лукашенко на прошедших президентских выборах Светлана Тихановская не признала победу своего соперника и объявила о создании координационного совета по «транзиту власти», в который вошли писатели, журналисты, юристы, экс-министр культуры и другие. Однако наладить диалог сторонам пока не удалось. Образование оппозиционной структуры привело к возбуждению уголовного дела по статье «Захват власти».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (10)

Piter Russo
Если в скорой или неотложке умрет человек , пока машины была в «пробки солидарности» - кто будет в ответе?
RemyMartin
Портянки уже сменились или еще на посту?
Понтяяя, беддансёр, голос!
260551481
Аминь Луке...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний