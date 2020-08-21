В Минске протестующие выстраиваются в «Цепь покаяния». Водители устраивают «пробки солидарности»
В Минске 21 августа вечером проходит акция «Цепь покаяния» — протестующие таким образом хотят напомнить о недопустимости насилия со стороны силовиков. Люди собираются растянуться от Куропат до ИВС на Окрестина через всю белорусскую столицу.
Минск. Участники «Цепи покаяния» в районе пересечения улиц Богдановича и Хоружей. pic.twitter.com/QeIZjTft2D— TUT.BY (@tutby) August 21, 2020
Водители поддерживают протестующих, создавая «пробки солидарности». Как сообщает Tut.by, на проспекте Дзержинского машины заблокировали движение в оба направления. Пробки также создают возле станции метро «Академия наук» и на «Пушкинской» возле «народного» мемориала погибшему Александру Тарайковскому.
Белорусы протестуют уже 13-й день. За первую неделю были задержаны и помещены в изоляторы тысячи жителей Минска и других городов Белоруссии. После этого начались мирные акции и общенациональная забастовка, к которой присоединились МАЗ, БелАЗ, МЗКТ, «Беларуськалий» и другие.
Главный оппонент Александра Лукашенко на прошедших президентских выборах Светлана Тихановская не признала победу своего соперника и объявила о создании координационного совета по «транзиту власти», в который вошли писатели, журналисты, юристы, экс-министр культуры и другие. Однако наладить диалог сторонам пока не удалось. Образование оппозиционной структуры привело к возбуждению уголовного дела по статье «Захват власти».