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21.08.2020 18:10
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Автопром сокращает отставание. Петербургские заводы в июле снизили выпуск машин на 17%

Петербургские заводы Hyundai, Nissan и Toyota в июле 2020 года выпустили 20,2 тысячи машин, что на 17% меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года. Об этом говорится в отчете Петростата, опубликованном 21 августа.

Предприятиям удалось заметно сократить отставание по сравнению с предыдущими периодами. При этом два завода — Hyundai и Nissan — уходили на плановый отпуск. Toyota продолжала работу.

Всего за семь месяцев предприятия выпустили 157,5 тысячи машин, что на 26,3% меньше, чем за тот же период годом ранее.

Ранее Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) сообщала, что продажи новых автомобилей в России в июле выросли на 6,8 % по сравнению с прошлым годом — почти до 142 тысяч штук. При этом российские автодилеры наблюдают дефицит моделей практически по всем брендам, включая отечественную Lada.

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Комментарии (1)

260551481
Еще пару-тройку лет с Путиным, Сечиным и ЕР и спрос будит лишь на гужевые повозки...
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