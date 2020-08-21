Автопром сокращает отставание. Петербургские заводы в июле снизили выпуск машин на 17%
Петербургские заводы Hyundai, Nissan и Toyota в июле 2020 года выпустили 20,2 тысячи машин, что на 17% меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года. Об этом говорится в отчете Петростата, опубликованном 21 августа.
Предприятиям удалось заметно сократить отставание по сравнению с предыдущими периодами. При этом два завода — Hyundai и Nissan — уходили на плановый отпуск. Toyota продолжала работу.
Всего за семь месяцев предприятия выпустили 157,5 тысячи машин, что на 26,3% меньше, чем за тот же период годом ранее.
Ранее Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) сообщала, что продажи новых автомобилей в России в июле выросли на 6,8 % по сравнению с прошлым годом — почти до 142 тысяч штук. При этом российские автодилеры наблюдают дефицит моделей практически по всем брендам, включая отечественную Lada.