Автопром сокращает отставание. Петербургские заводы в июле снизили выпуск машин на 17%

Петербургские заводы Hyundai, Nissan и Toyota в июле 2020 года выпустили 20,2 тысячи машин, что на 17% меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года. Об этом говорится в отчете Петростата, опубликованном 21 августа.

Предприятиям удалось заметно сократить отставание по сравнению с предыдущими периодами. При этом два завода — Hyundai и Nissan — уходили на плановый отпуск. Toyota продолжала работу.

Всего за семь месяцев предприятия выпустили 157,5 тысячи машин, что на 26,3% меньше, чем за тот же период годом ранее.