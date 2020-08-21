С 28 по 30 августа в Петербурге пройдет Фестиваль цветов. В этом году он будет посвящен медицинским работникам. На время подготовки и проведения мероприятия в центре города введут ограничения движения и запретят парковаться на некоторых улицах.



Как сообщает пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга, движение транспорта будет закрыто на следующих участках:

с 0:00 25 августа до 23:59 29 августа — по западному проезду площади Островского;

29 августа с 9:00 до 17:00 — по проезду от Певческого моста до Дворцовой площади вдоль домов 4 и 6–8 по Дворцовой;

29 августа с 12:00 до 14:20 — по площади Островского;

29 августа с 13:50 до 15:00 — поэтапно по Невскому проспекту от набережной реки Фонтанки до Дворцовой набережной.

Остановка транспорта будет запрещена:

