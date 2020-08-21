Фестиваль цветов перекроет центр Петербурга в конце августа. Парковку на Островского запретят уже в субботу
С 28 по 30 августа в Петербурге пройдет Фестиваль цветов. В этом году он будет посвящен медицинским работникам. На время подготовки и проведения мероприятия в центре города введут ограничения движения и запретят парковаться на некоторых улицах.
Как сообщает пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга, движение транспорта будет закрыто на следующих участках:
- с 0:00 25 августа до 23:59 29 августа — по западному проезду площади Островского;
- 29 августа с 9:00 до 17:00 — по проезду от Певческого моста до Дворцовой площади вдоль домов 4 и 6–8 по Дворцовой;
- 29 августа с 12:00 до 14:20 — по площади Островского;
- 29 августа с 13:50 до 15:00 — поэтапно по Невскому проспекту от набережной реки Фонтанки до Дворцовой набережной.
Остановка транспорта будет запрещена:
- с 22:00 22 августа до 23:59 24 августа — в западном проезде площади Островского;
- с 22:00 27 августа до 9:00 29 августа — в проезде от Певческого моста до Дворцовой площади вдоль домов 4 и 6–8.
В рамках фестиваля пройдут Парад цветов по Невскому проспекту, выступления артистов и состязание флористов. Как сообщает пресс-служба городского комитета по развитию туризма, 28 августа на площади Островского состоится «флористический баттл», 29 августа по Невскому проспекту пройдет Парад цветов, а вечером состоится гала-концерт для врачей. Наконец, 30 августа в Петропавловской крепости будет выставка цветочных арт-объектов.