Петербургских школьников будут учить блокчейну

Новый проект по преподаванию информатики стартует в школах Петербурга. Об этом на городской педагогической конференции рассказал ректор университета ИТМО Владимир Васильев 21 августа.
Преподавание информатики будет разбито на уровни: начальный, базовый и продвинутый. «К этому курсу будет прикреплено дополнительное образование в тех областях, которые сейчас находят наибольшее применение — это искусственный интеллект, машинное обучение, программирование, области, связанные с блокчейном, новыми информационно-коммуникационными технологиями», — отметил Васильев.
В рамках проекта повышение квалификации пройдут две тысячи петербургских учителей информатики. Поучаствовать в нём сможет ученик из любой школы. Предполагается, что в обучении будут задействованы 20 тысяч школьников.